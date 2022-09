Free propose un nouveau smartphone 5G dans sa boutique en ligne

Le nouveau Samsung Galaxy A23 5G est désormais disponible à l’achat chez Free Mobile.

La 5G et la qualité Samsung sans faire flamber votre porte-monnaie. La version 5G du Galaxy A23 a été présentée fin août par le géant Samsung en même temps que ses smartphones pliables très haut de gamme et est désormais disponible à la vente chez Free mobile. Ce modèle se veut être une porte d’entrée vers la 5G chez le fabricant sud-Coréen.

Il est ainsi disponible pour 319€ dans son coloris noir si vous souhaitez régler au comptant. Avec la solution Free Flex, il faudra débourser 63€ lors de la commande, puis 8.99€/mois sur 24 mois, avec 40€ supplémentaires pour un achat définitif.

La gamme Galaxy A se veut être une solution abordable, en concurrence par exemple avec les Redmi Note de Xiaomi. Le design est ainsi assez sobre avec un écran de 6.6 pouces et un habillage de plastique pour un poids de 197g. Comptez également sur une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz au maximum.

Du côté des performances technique, le Galaxy A23 5G embarque la puce Snapdragon 695 et 4Go de mémoire vive avec un stockage de 64Go, extensible par microSD. Une autonomie assez solide de prévue, avec une batterie de 5000 mAh et une charge à 25W. Les amateurs de photographie pourront compter sur un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un module ultra grand-angle de 5 Mpx et deux modules de 2Mpx, dédiés à la macro et la mesure de profondeur. Pour les selfies, 8 Mpx seront à votre disposition. Samsung met également en avant les capacités vidéo de son modèle avec une stabilisation optique associée à l’intelligence artificielle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox