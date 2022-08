Les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Fold 4 sont désormais disponibles chez Free Mobile avec deux offres spéciales

Après une période de précommande, vous pouvez désormais directement acheter les smartphones pliables de Samsung chez l’opérateur de Xavier Niel.

Envie de passer à un nouveau format de smartphone pour la rentrée ? La nouvelle gamme de téléphones pliables de Samsung peut désormais être achetée directement dans la boutique de Free Mobile. Pour ne rien gâcher, deux offres spéciales sont proposées pour réaliser des économies suite à l’achat d’un des modèles proposé, de quoi compenser en partie leur prix assez élevé.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est proposé dans trois coloris :graphite, lavande et bleu avec 128 Go de stockage. Vous pouvez bien sûr l’acheter comptant, pour 1109€ mais vous pouvez également opter pour la solution Free Flex. Avec cette dernière, vous n’avez que 399€ à régler lors de la commande, puis 24.99€/mois pendant 24 mois. L’option d’achat s’élève quant à elle à 110€ pour atteindre le même montant que le prix normal du téléphone.

A noter que vous pouvez bénéficier de deux offres spéciales. Tout d’abord, une offre de remboursement est proposée par l’opérateur si vous utilisez la solution Free Flex, vous permettant de bénéficier de 50€ remboursés simplement en suivant la procédure décrite sur cette page. Mais Samsung a également prolongé son offre spéciale initialement proposée pour la précommande de ses deux nouveaux smartphones, permettant de bénéficier d’un bonus de 150€ en plus du montant de reprise de votre ancien appareil. Toute la procédure est décrite dans cette brochure, vous pouvez en profiter jusqu’au 30 septembre.

Vient ensuite le Samsung Galaxy Fold 4, proposant des performances poussées pour un format encore très peu vu en dehors de cette gamme du géant sud-Coréen. De telles performances ont forcément un prix et il faudra porter la main au portefeuille. Le smartphone est en effet proposé à 1799€ si vous l’achetez au comptant et même avec Free Flex, le premier paiement sera de 1099€ avec 24.99€/mois pendant 24 mois. Pour ce smartphone aussi, deux offres vous permettent de faire des économies. A savoir une ODR de 50€ similaire à celle évoquée plus tôt si vous utilisez Free Flex et enfin 200€ de bonus reprise proposé par Samsung.

