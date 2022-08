Free Mobile lance une nouvelle offre à 110 Go

Nouveau changement pour l’offre Série Free, qui gagne en data et dont le prix augmente en conséquence.

Il faudra se hâter. Jusqu’au 30 août prochain, l’offre intermédiaire proposée par Free Mobile est à 13.99€/mois pour 110 Go en 4G/4G+. Ce forfait propose également les appels, SMS/MMS illimités mais aussi 12 Go de data utilisables depuis l’Europe et les DOM ainsi qu’un accès au service Free Ligue 1 de l’opérateur.

L’offre Série Free propose assez rarement des enveloppes data aussi conséquentes, la précédente version proposait 80 Go pour 11.99€/mois. A noter, si vous souscrivez à ce forfait sans engagement vous basculerez au bout d’un an sur le forfait 5G de l’opérateur à 19.99€/mois comprenant 210 Go.

A titre de comparaison, un forfait avec une enveloppe de 100 Go est actuellement proposé chez Sosh, Red by SFR et Bouygues Telecom. Pour la marque low-cost d’Orange et le forfait B&You, il faudra compter 14.99€/mois avec une enveloppe data utilisable depuis l’Europe et les DOM un peu plus conséquente (respectivement 20 et 25 Go). Chez Red by SFR, l’offre est à 15€/mois, avec 17 Go depuis l’UE et les DOM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox