Salt (Xavier Niel) nommé une nouvelle fois meilleur opérateur en Suisse

Le succès continue pour Salt, comme le prouve la 23e édition du classement télécom du magazine économique suisse BILANZ.

Il y a de quoi se réjouir pour l’opérateur. Il s’agit de la troisième fois depuis 2019 que Salt occupe le premier rang du classement de fournisseur internet en Suisse auprès des particuliers, établi par BILANZ. Il avait déjà décroché cette place en 2019 et en 2021. Mais l’opérateur s’est également illustré auprès des petites et moyennes entreprises helvètes, décrochant également la première place sur ce segment.

L’étude a été réalisée auprès de 11 300 clients grand public et 1000 clients professionnels, évaluant leur expérience avec leur opérateur mobile et fixe. De bons résultats, imputés aux “investissements continus” et aux “efforts significatifs réalisés en particulier dans le segment business au cours des derniers mois et années“, explique Salt. Ce dernier a par ailleurs amélioré son offre pour les entreprises en suisse en lançant une nouvelle solution nommée “Pro Office”, se voulant comme une alternative aux offres concurrentes avec le meilleur rapport qualité-prix. Cette offre comprend notamment l’accès à l’internet 10 Gbit/s et à la téléphonie fixe et doit lui permettre de répondre “encore mieux aux besoins de ce segment“.

L’opérateur racheté par Xavier Niel il y a déjà plusieurs années décroche également la première classe du baromètre nPerf vis-à-vis des débits proposés par son offre fixe depuis 2020 et depuis 2018 pour ses offres fibre uniquement.

