Salt (Xavier Niel) continue de proposer la meilleure connexion fixe en Suisse en 2021, et de loin

Nperf a publié aujourd’hui son baromètre annuel des connexions internet fixe en Suisse et Salt continue d’occuper la première place du classement pour l’année 2021.

L’opérateur suisse reste sur sa lancée et ne semble pas se faire rattraper. Déjà premier du classement fibre des années 2018 et 2019, puis du classement global de l’année dernière Salt reste à la première place du classement nPerf des connexions en 2021.

Les meilleurs débits partout

Durant l’année passée, le débit descendant moyen en Suisse était de 195 Mb/s, contre 157 Mb/s en 2020. Comme à son habitude, Salt pulvérise l’objectif avec un débit descendant moyen, toutes technologies confondues, de 471,95 Mb/s, très loin devant Sunrise, deuxième avec ses 194.92 Mb/s.

Cependant, puisque l’opérateur possède un réseau très majoritairement en fibre optique, il est plus pertinent de comparer les performances des diverses offres fibre proposées chez les Hélvètes. C’est un sans faute pour Salt, avec des débits bien plus élevés grâce à la fibre 10Gb, qui a même vu son débit descendant augmenter de 100 Mb/s, atteignant une moyenne de 701.46 Mb/s, soit près de 250 Mb/s de plus que le deuxième du classement Sunrise.

Il est également premier en terme de latence, avec 7.33 ms contre 8.56 ms pour Swisscom, deuxième sur ce critère ainsi qu’en débit montant, avec 546.65 Mb/s, loin devant net+ et ses 365, 41 Mb/s. En somme, Salt survole la concurrence en terme de performance de débit sur l’internet fixe. Si les chiffres de débits peuvent paraître abstraits pour certains, la différence de score nPerf (calculée via un certains nombre de critères) est saisissante : l’opérateur Suisse de Xavier Niel a 34 000 points d’avance sur le second.