Sosh dégaine deux séries limitées avec de bonnes quantités de data

La marque low cost de l’opérateur historique revient à la charge et propose deux forfaits mobiles en séries limitées. Pas de formule à moins de 10 euros par mois cette fois-ci, mais deux formules avec de bonnes quantités de data pour les plus gourmands.



Jusqu’au 21 février 2022, Sosh commercialise des séries limitées 50 et 100 Go (débits réduits au-delà) à 12,99 et 15,99 euros par mois. Sans engagement de durée et compatibles 4G, elles comprennent par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe, ainsi que 12 ou 15 Go de data mobile en roaming depuis l’Europe et les DOM.

Compatibles SIM et eSIM, ces deux séries limitées permettent de conserver gratuitement son numéro actuel. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, fait savoir la marque d’Orange.