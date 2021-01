Salt, l’opérateur suisse de Xavier Niel, cartonne toujours sur la fibre en 2020

Nperf a publié aujourd’hui son baromètre annuel des connexions internet fixe en Suisse et Salt continue d’occuper la première place du classement pour l’année 2020.

L’opérateur racheté par Xavier Niel en 2015 persiste et signe. Déjà premier dans le classement nPerf des connexions fibre de 2018 et en 2019, il conserve sa place en haut du podium et améliore même ses performances. Avec son réseau majoritairement composé de fibre, Salt est cette fois inclus dans le classement global pour la Suisse contrairement à l’année dernière. Mais même si l’on ne compare que les offres fibre, l’opérateur de Xavier Niel reste loin devant.

Salt propose les meilleurs débits en Suisse

Le débit descendant moyen en Suisse en 2020 était de 157 Mb/s, un pallier très largement franchi par Salt qui pour sa part atteint les 418.66 Mb/s toutes technologies confondues, très loin devant tous ses concurrents.

Mais la comparaison sera plus pertinente face aux performances des offres fibre proposées au delà des Alpes. Et c’est un sans faute pour Salt, avec des débits bien plus élevés grâce à la fibre 10Gb, notamment en download avec plus de 200Mb/s d’avance sur le deuxième opérateur, Sunrise.

Il propose également 511.10 Mb/s en upload en moyenne, soit des débits quasiment symétriques et une latence très réduite de 7.60 ms. Nperf attribue un score en “nPoints” à chaque opérateur dans ses baromètres, et sur la fibre, Salt présente une avance de presque 20 000 points au total.