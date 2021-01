Choc des smartphones à 159 euros proposés par Free : Xiaomi Redmi 9 ou Oppo A53 ?

<>

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 159 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Xiaomi Redmi 9 et Oppo A53, tous les deux proposés à 159 euros grâce à une réduction de 20 euros sur le second.

L’écran : ex æquo

Même diagonale pour les deux smartphones. Xiaomi propose un écran FHD+ contre HD+ pour son rival, tandis qu’Oppo promet plus de fluidité grâce à une dalle avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Chacun son atout, en somme.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Oppo A53 (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz)

Performances en multimédia : Xiaomi

Par rapport à son concurrent, Xiaomi a fait le choix d’une plate-forme Helio G80 pensée pour apporter des possibilités de jeu sur les petites configurations. Un peu plus de performances en multimédia reste toujours bon à prendre sur un smartphone à petit prix.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 et mémoire vive 3 Go) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi

Tous les deux profitent d’un capteur photo principal de 13 Mégapixels. Xiaomi se montre toutefois plus intéressant en intégrant l’ultra grand-angle, en plus des petits capteurs pour la macro et le mode portrait servant habituellement à gonfler les fiches techniques en entrée de gamme. Or, un peu plus de polyvalence sur ce segment tarifaire reste toujours bienvenu.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53 (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Batterie aux alentours de 5 000 mAh et support de la charge 18 Watts via l’USB-C, les deux smartphones proposent les mêmes prestations. Dans les deux cas, on a la promesse d’une solide autonomie et d’une charge qui ne s’éternisera pas.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Oppo A53 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Redmi 9

Les prestations des deux smartphones sont assez proches. Le Xiaomi Redmi 9 en promet toutefois un petit peu sur certains aspects comme les performances en multimédia et la polyvalence en photo. Maintenant, l’Oppo a quelques arguments à faire valoir comme le 90 Hz et le poinçon pour son écran ou son stockage deux fois plus important.