Freebox Mini 4K, Pop et Delta : TF1 va proposer de nouveaux contenus en 4K

Du nouveau sur la Freebox pour les abonnés qui disposent du matériel compatible 4K.

S’il y a peu de contenus disponibles en 4K sur les Freebox, cela évolue tout doucement. Nous vous annoncions il y a peu l’arrivée d’une nouvelle chaîne 4K incluse pour tous les abonnés, Freebox à savoir INULTRA disponible sur la canal 104 de Freebox TV. Mais les chaînes 4K déjà disponibles ajoutent également de nouveaux contenus, même si cela est plutôt rare. C’est le cas de TF1 4K, canal 101, également disponible gratuitement pour les abonnés Freebox idoine, à savoir Delta, Pop et Mini 4K, qui va diffuser deux nouveaux programmes.

Tout d’abord, la Star Academy, qui revient sur TF1 à partir du samedi 15 octobre, sera diffusée sur TF1 4K à compter du samedi 22 à 21h10. A noter que TF1 a également lancé une chaîne replay consacrée à la Star Academy disponible sur la Freebox.

Il y aura ensuite la nouvelle mini-série “Addict” qui commencera sa diffusion le jeudi 27 octobre sur TF1 et en simultané sur TF1 4k, avec un premier épisode à 21h10 et le second à 22h00. Pour ceux qui ne la connaisse pas, voici le résumé de la série :

Elodie et Yvan s’installent pour la première fois dans une maison avec un jardin, au sein d’un nouveau quartier. C’est une étape importante, censée donner un nouveau souffle à leur couple et un meilleur équilibre à leurs ados : Achille, un garçon surdoué et Chloé, une fille plus fragile. Heureusement il y a Bruno, le voisin sympa et prévenant avec chacun des membres de la famille. Une vraie bonne surprise. Mais peu à peu Bruno révèle sa face sombre. Son intimité grandissante avec Elodie et Chloé cacherait-elle une volonté de contrôler cette famille, voire la détruire ? Le jour où Elodie entame une relation passionnée avec Bruno, elle ne sait pas qu’elle a mis le doigt dans un engrenage infernal, dont personne ne sortira indemne.

TF1 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K. Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K, qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K mais aussi aux abonnés Freebox Delta, One et Pop. La chaîne est déjà active. Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K.

