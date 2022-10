Des députés veulent taxer Spotify, Deezer, Apple Music et consorts

Un nouvel amendement a été déposé par si députés de la Nupes avec un but simple : faire reverser à Spotify ou Deezer une partie de leurs revenus au Centre National de la musique.

Et si on taxait le streaming musical ? Un amendement au projet de loi de finances soulève cette question. Mené par six députés du groupe Nupes, il entend prélever 1.5% des revenus des plateformes comme Deezer, Apple Music ou Spotify pour soutenir la création musicale.

L’amendement et cette taxe se base sur les travaux de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), qui viserait a financer le Centra nationale de la musique. L’organisme public créé en 2020 a pour objectif de garantir la diversité de l’industrie musicale française.

Une réponse notamment à la perte engendrée par la baisse de fréquentation des salles de spectacles, avec une taxe sur la billetterie de moins en moins importante. La taxe pourrait rapporter 21 millions d’euros selon l’amendement déposé.

Le syndicat national du spectacle musical et de variété, Prodiss, affirme qu’une contribution “très faible, de l’ordre 1.5%, pourrait suffire à compléter le schéma de financement du CNM sans perturber les modèles économiques” des plateformes.

Pour Deezer et notamment Ludovic Pouilly, gérant les relations avec l’industrie musicale pour le compte de la plateforme, il s’agirait d’une action bénéficiant avant tout aux entreprises américaines. “Augmenter nos tarifs servirait les intérêts d’autres plateformes sur le marché, et en particulier [Google, Facebook, Amazon et Apple]” affirme-t-il. Ces derniers peuvent en effet s’acquitter de la taxe car la musique n’est pas leur source de revenus principale. A son sens, il est trop tôt pour envisager cette taxe.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox