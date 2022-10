Free lance une mise à jour de sa nouvelle application Freebox – Mon Espace Abonné

A peine déployée, la nouvelle application mobile pour gérer son abonnement Freebox s’améliore sur iOS et Android.

Lancée la semaine dernière, la nouvelle application de gestion de compte officielle dédiée aux abonnés Freebox se met à jour sur iOS (1.0.3) et Android. Sur les deux systèmes d’exploitation, les développeurs ont amélioré la performance de l’application. Des bugs ont également été corrigés sur les iPhone, avec l’intégration d’une aide à la saisie de l’identifiant Freebox lors de l’authentification.

Avec Freebox – Mon Espace Abonné, Les abonnés Freebox peuvent gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour des coordonnées bancaires ou encore d’accéder à l’assistance et Free Proxi. Pour en savoir plus, découvrez notre test.

