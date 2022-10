Réseau de distribution de Free : on fait le point sur toutes les nouveautés de septembre

Depuis la rentrée, Free ne cesse d’inaugurer de nouvelles boutiques et d’en annoncer d’autres à venir. L’occasion de passer en revue sa communication durant le mois septembre.

Pour atteindre son objectif de 200 boutiques en 2023, Free améliore chaque semaine son réseau de distribution en quadrillant de mieux en mieux le territoire. Ainsi, l’opérateur a ouvert en septembre sa neuvième boutique à Paris, sa première à Dax dans les Landes, ou encore à Aubière près de Clermont-Ferrand mais aussi un troisième Free Center à Grenoble, sans oublier un nouveau magasin à Sens (Yonne), son 181e dans l’Hexagone.

Côté annonces, l’opérateur n’a pas chômé, il prévoit ainsi d’ouvrir prochainement de nouvelles boutiques à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Nancy dans le Grand Est, mais aussi à Draguignan, Avignon, Moulins, Quimper, Saint-Malo, et Nevers. Ce lundi 3 octobre, Free annonce même une implantation à venir à Brive (Corrèze). L’occasion de lancer les recrutements.

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.

De nouvelles bornes Free à venir

Prochainement, Free va déployer 500 nouvelles bornes dont 180 adaptées pour les personnes à mobilité réduites (avec un clavier sur la tranche inférieure). Celles-ci permettent de choisir l’offre de son choix, que ce soit un forfait Free Mobile ou Freebox. Mais également, grosse nouveauté, il sera désormais possible d’y acheter directement son mobile, via une interface reprenant le site web mais totalement repensée pour pouvoir parfaitement choisir le modèle, le stockage, Il y a bien sûr la possibilité de choisir l’achat comptant ou la formule Free Flex, qui permet de payer son smartphone en plusieurs fois sans frais ou de le louer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox