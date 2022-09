Free ne s’arrête plus, et annonce l’ouverture de sa 180e boutique

L’opérateur inaugure un troisième Free Center à Grenoble dans le département de l’Isère.

Après l’ouverture la semaine dernière de sa neuvième boutique à Paris et sa première à Dax dans les Landes, ou encore cette semaine à Aubière près de Clermont-Ferrand, Free annonce l’inauguration dès ce 23 septembre de son 180e Free Center à Grenoble au sein de l’enseigne Leclerc Espace Comboire, plus précisément à Echirolles . C’est le troisième espace de ventes et conseils de l’opérateur implantés dans cette ville de 160 000 habitants, après ceux situés rue Felix Poulat et Grand Place.

L’opérateur prévoit un parc de 200 boutiques à l’horizon 2023, en renforçant sa présence dans les grandes et villes moyennes mais aussi en visant les centres commerciaux. Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.

Grenobloises, Grenoblois,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à Grenoble Comboire .

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT8qGN0 pic.twitter.com/ylexMhk8BB — Free (@free) September 22, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox