Tuto vidéo Univers Freebox : créez vos propres bouquets TV sur la Freebox Delta Devialet

Tous les mercredis, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

C’est reparti pour une saison de tutoriels et d’astuces Free en vidéo. Comme l’année dernière vous pourrez les retrouver chaque mercredi sur Univers Freebox et sur YouTube.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la création de bouquet de chaînes favorites sur la Freebox Delta et plus précisément sur le Player Devialet. Ce player Freebox propose en effet d’en créer autant que l’on souhaite, ce qui permet de n’avoir accès qu’aux chaînes qui nous intéressent, parmi les centaine disponible sur Freebox TV . Il peut ainsi être créé des bouquets pour chacun des membres de la famille, mais aussi des bouquets thématiques (sport, jeunesse, etc.). Il est également possible de renuméroter les chaînes de ces bouquets favoris.



