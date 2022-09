Iliad va lancer prochainement “la révolution du paiement”

Iliad prépare le lancement d’un nouveau service de paiement nommé Stancer.

Nous vous annoncions en janvier dernier qu’Iliad avait lancé la marque Stancer, sans expliquer exactement de quoi il s’agissait. Stancer dispose d’un site web qui affiche actuellement la célèbre fusée que Free utilise pour annoncer le lancement d’un nouveau service. Le message codé en base 64 sur la fusée indiquait jusqu’à récemment “Nous on rend l’argent”. Un clin d’oeil à la campagne présidentielle de 2017. Ce message a changé récemment et indique maintenant, toujours en base 64, “On recrute https://s.free.fr/58jHsghS ou job@stancer.com :)”. Ce lien amène vers le site d’offres d’emplois d’Iliad et propose plusieurs postes chez Stancer.

Surtout, les choses viennent d’évoluer ce soir puisque le compte Twitter de Stancer annonce “La révolution du paiement arrive..”

La révolution du paiement arrive… pic.twitter.com/galNw8M6We — Stancer (@wearestancer) September 21, 2022

Pour le moment, en dehors du fait qu’il s’agira d’un service de paiement, il y a peu d’information sur le genre d’offres qui seront proposées. En fouillant un peu plus, on trouve une description assez vague de cette nouvelle entité d’Iliad : “Stancer est un établissement de paiement français, filiale du groupe Iliad. Nous proposons une suite de solutions permettant à des entreprises de toutes tailles d’implémenter facilement une solution de paiement innovante, sûre et accessible.”

Si l’on en croit le compte Twitter de Stancer, on ne devrait donc plus attendre longtemps pour en savoir plus sur ce nouveau service.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox