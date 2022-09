Abonnés Free Mobile au forfait 2€, allez-vous craquer pour la nouvelle option “booster 1 Go” ?

Univers Freebox lance un nouveau sondage autour du lancement de l’option payante “Booster” de Free Mobile pour son forfait à 2€.

Abonnés au forfait 2€ de Free Mobile, êtes-vous tentés par un boost d’1 Go et les appels illimités au lieu de 50 Mo et 2 heures d’appels dans votre offre ? Le mardi 20 septembre l’opérateur a lancé une nouvelle option payante facturée 2,99€ à destination de ses 4 millions d’abonnés mais des nouveaux clients. Au total pour 4,99€/mois ou 2,99€/mois pour les abonnés Freebox (0€), l’opérateur permet un enrichissement de l’offre incluant également 1 Go de données et les appels illimités depuis l’Europe et les DOM. Si beaucoup attendait une évolution sans surcoût, ce n’est finalement pas le cas, mais le libre choix est laissé.

Sur le papier, cette option pourra intéresser les parents souhaitant offrir un premier forfait à leur pré-ado, en limitant leur consommation de données. De quoi aussi profiter d’une seconde ligne ou de dépanner dans certains cas, tout comme l’offre historique mais avec plus de tranquillité et moins de hors-forfait.

Un point négatif subsiste toutefois, les abonnés actuels seront dans l’obligation de payer 10€ de frais d’activation, de quoi rebuter un certain nombre d’entre eux. Au lendemain du lancement de cette offre, Univers Freebox vous soumet un nouveau sondage afin d’en savoir plus sur vos intentions.

····· Sondage Abonnés Free Mobile au forfait 2€, allez-vous craquer pour la nouvelle option "booster 1 Go" ? Oui, avec cette option c'est le forfait idéal pour moi.

Oui parce que 50 Mo dans le forfait 2€ ce n'est vraiment pas assez.

Oui car j'ai besoin des appels illimités.

Non, je reste à 2€/0€, c’est trop cher.

Non, j’étais intéressé mais les frais d’activation m’ont refroidi (10€).

Je compte partir chez la concurrence.

Chargement ... Chargement ...

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox