Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : les abonnés Freebox de mieux en mieux équipés, Iliad joue dans un nouveau pays…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

20 septembre 2007 : le service de SVOD de Free s’enrichit des films Disney

Free Home Video, l’offre de vidéo à la demande par abonnement de Free, s’est vue ajouter un catalogue fourni de la part de Disney. L’offre, lancée en juin 2007, permettait pour 5.99€ par mois un accès illimité à des films et des séries renouvelés toutes les semaines. Ainsi, des films comme Armageddon, Pirates des Caraïbes mais aussi Pretty Woman, Les 101 Dalmatiens ou même Mary Poppins ont débarqué chez les abonnés Freebox.

Pour ceux n’ayant pas connu, voici à quoi ressemblait la SVOD de Free 15 ans auparavant

20 septembre 2011 : Nouvelle identité visuelle pour Free Mobile

Changement de visuel pour la société Free Mobile, alors que l’offre n’est même pas encore lancée. Il faudra en effet attendre le 10 janvier 2012 pour voir arriver le trublion des télécoms sur le marché de la téléphonie mobile, mais Free Mobile en tant que société existait déjà depuis le 24 juillet 2007. Et l’opérateur avait au début, un logo bien différent de celui qu’on connaît aujourd’hui. Le 20 septembre 2011, Free se ravise finalement pour prendre le logo que l’on connaît aujourd’hui.

Vous en pensez quoi de ce logo ?

21 septembre 2020 : Iliad rachète Play en Pologne

La success-story d’Iliad en Europe continue. Alors qu’on ne s’attendant pas forcément à une annonce en ce sens, l’opérateur présentait le 21 septembre 2020 une offre publique de rachat de Play. Iliad s’est ainsi emparé du leader du marché mobile polonais et de ses 15 millions d’abonnés. L’opération sera confirmée quelques mois après.

L’implantation de la maison-mère de Free en Pologne a continué ensuite avec notamment le rachat d’un câblo-opérateur en début d’année.



22 septembre 1928 : premier central téléphonique automatique en France

A 22 heures pile le , le Ministre du commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes mettait en service le premier central téléphonique automatique à Paris au central Carnot, grâce au premier autocommutateur automatique de Paris (le rotary 7A). Ce premier centre nommé « PARIS CARNOT » avait une capacité de 6000 lignes et comprenait également des tables d’opératrices destinées à assurer le trafic avec les autres centres manuels de PARIS et de sa banlieue immédiate.

Rotary 7A – Pierre Marandet

23 septembre 2003 : Free inclut un modem USB et Ethernet dans ses offres

Free annonçait la mise à disposition de tous ses nouveaux clients ADSL et pendant toute la durée de souscription un modem USB et Ethernet. Il était alors le seul FAI à mettre gracieusement à disposition de ses clients ADSL un modem USB/Ethernet. Le modèle proposé à partir du 23 septembre 2003 était le Sagem Combo 908 dans les zones non dégroupées et Freebox dans les zones dégroupées. A l’époque, Free était le seul fournisseur à mettre un tel équipement à disposition de ses abonnés sans frais.

Voici à quoi ressemblait le modem à l’époque.

