Les abonnés Freebox Révolution entre déception et attentes, des coupures volontaires chez Free Mobile… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Disney+ ne pourra pas être lancé sur la Freebox Révolution, les abonnés y vont de leurs hypothèses

Elle restera à tout jamais la seule à manquer à l’appel. Si les Freebox Pop, mini 4K et Delta permettent d’accéder à Disney+, ce n’est pas le cas de l’iconique Freebox Révolution. Free doit aujourd’hui se rendre à l’évidence, Disney+ ne verra jamais le jour sur sa box lancée en 2010.« Le problème majeur est le refus de la certification de la Freebox Révolution pour Disney+ », nous a expliqué Maxime Bizon, chef d’équipe software Freebox. En interne, une application a bien été développée par Free, mais le FAI se voit aujourd’hui dans l’obligation d’accepter la non-approbation du géant américain. Les raisons précises derrière ce refus de certification sont encore inconnues, mais les hypothèse vont bon train pour les Freenautes, dont certains bien sûr déçus de la nouvelle.

La Freebox Révolution n’est cependant pas abandonnée

Lancée en 2010, la Freebox Révolution est toujours “adorée en France, Free est toujours tenté de la moderniser”, a confié Xavier Niel lors de la 18e édition de la convention Free. Le FAI travaille actuellement sur l’intégration du nPVR (Network Personal Video Recorder), qui n’est autre qu’un espace personnel d’enregistrement non physique dans le cloud ou nuage, mis à disposition des abonnés. “Cela permettra par exemple de faire le lien avec les enregistrements réalisés sur Oqee pour les consulter sur le player Révolution”, nous a fait savoir Maxime Bizon, chef d’équipe software Freebox. Cette évolution pourrait être un pas vers le start-over sur cette Freebox, l’opérateur ne l’exclut pas. Voyant que la box iconique de Free continue d’évoluer, certains abonnés y vont de leurs suggestions et d’autres saluent que la box ne soit pas abandonné.

L’arrêt de certaines fréquences Free Mobile ne plaît pas à tout le monde

Depuis mi-septembre, l’opérateur va plus loin dans sa gestion des dépenses énergétiques engendrées par son réseau mobile. Après avoir annoncé la mise en veille de ses antennes 2 600 MHz la nuit en octobre 2021 dans le cadre des mesures mises en place pour l’environnement, l’opérateur poursuit dans cette logique. Ainsi, lorsque le trafic est suffisamment faible, les cellules 3G et 4G en 2100 Mhz sont éteintes entre minuit et 5h du matin. C’est également le cas pour les installations 5G en 3.5 GHz. De plus, les cellules 4G sur la bande 1800 MHz ont également un MiMo (amplification de la portée et des débits) réduit durant cette même période.

Clap de fin pour Internet+, il ne semble pas manquer à grand monde

Développée par les opérateurs pour permettre aux internautes et mobinautes de payer des services digitaux (VOD, jeux, musique…) en quelques clics sans fournir leurs coordonnées bancaires, la solution Internet+ n’est plus accessible aux abonnés Freebox via leur espace client. Sur le site de son assistance, l’opérateur informe que le service “prendra définitivement fin au 30 septembre”. C’est désormais le cas et il ne semble pas y avoir beaucoup de déçus.

Une nouvelle application Free, y’en a-t-il trop ?

L’application “Freebox – Mon Espace Abonné” est désormais disponible pour tous les abonnés fixe de Free après des phases de tests depuis le début de l’été. Elle s’ajoute à toute une flotte d’applications mobiles à destination des abonnés Freebox. Si l’application n’a pas engendré trop de critiques, certains se questionnent sur la logique de l’opérateur.

