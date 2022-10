Pourquoi Iliad ne propose pas d’option TV avec sa box en Italie

Un marché trop spécifique et des groupes audiovisuels très puissants n’ont pas permis à Iliad de distribuer de contenus TV en Italie.

Lancée fin janvier de l’autre côté des Alpes, l’Iliadbox donne entière satisfaction à l’opérateur. Fin août, la filiale d’Iliad a annoncé pas moins de 68 000 nouveaux abonnés séduits par son offre fibre à 23,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés à un forfait mobile). “Les performances depuis le lancement sont très satisfaisantes compte tenu de la faible part du territoire couverte (25%, soit 7,6 millions de foyers)”, s’est félicité l’opérateur, lequel prévoit d’élargir sa part de marché avec le développement d’Open Fiber et l’ajout prochain de Fibercop.

A la question de savoir pourquoi Iliad n’a pas lancé d’offre triple-play en Italie, le groupe nous a confié lors de la Journée des communautés Free 2022 que “le marché est très spécifique avec des groupes audiovisuels très forts”, comme par exemple Sky Italia, Mediaset et Rai. Par conséquent, “les conditions de marché n’étaient pas réunies pour proposer un Player et de la télévision”, a-t-il ajouté.

Il faut dire que les groupes audiovisuels disposent de leur propre plateforme de l’autre côté des Alpes et n’hésitent pas à tisser des partenariats entre eux. En 2018, Mediaset et Sky Italia ont d’ailleurs signé un accord de partage de contenus. Le premier diffuse les chaînes cinéma et séries de sa filiale de TV payante directement sur la plateforme satellitaire de Sky Italia. Ce dernier utilise quant à lui l’offre TV payante numérique de Mediaset Premium pour proposer ses propres services et chaînes.

Selon le rapport 2021 de l’association des télévisions et radios italiennes (Confindustria Radio Televisions), Pas moins de 390 chaînes TV sont accessibles dans le pays sur les différentes plateformes. S’agissant des seuls opérateurs nationaux, 125 canaux sont diffusés sur la TNT et 269 via le satellite.

