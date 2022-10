Qui fera mieux que Free Mobile et ses prix inchangés depuis 10 ans ? Certainement pas Reef

Dans une nouvelle publicité humoristique, Free met son concurrent fictif face à la difficulté de s’opposer à un opérateur n’ayant pas changé ses prix depuis 10 ans.

Quoi de neuf chez Reef ? Depuis le mois d’août, ce nouvel opérateur créé par Free pour l’écraser cherche toujours des solutions pour contrer les pratiques de l’opérateur de Xavier Niel. Dans un nouveau spot de pub toujours sur le ton décalé apprécié par Free, sa politique de ne pas augmenter ses prix depuis 10 ans est mise en avant.

On y retrouve l’équipe de Reef tentant de se comparer à Free en terme de gains d’abonnés. Cependant, il y a un hic : la courbe utilisée pour cette comparaison ne montre pas l’évolution de la base de clients, mais celle des prix des offres mobiles… Soit un trait plat, depuis 10 ans.



Lancée le 21 août dernier, la campagne de communication autour de ce concurrent fictif avec un vrai-faux site internet, un compte Twitter et divers spots publicitaires a reçu un très bon accueil selon l’opérateur de Xavier Niel. Au total, 7 films de 30 secondes seront diffusés sur tous les écrans. Free ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là, puisqu’il entend poursuivre sa campagne Reef “dans les mois qui viennent avec un dispositif 360° : un volet sponsoring TV sur M6 et C8, radio, cinéma et VOL va venir s’ajouter au plan actuel” annonçait Camille Perrin, directrice marketing & communication publicitaire de Reef.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox