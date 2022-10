Free annonce le déménagement d’un de ses premiers Free Center et l’ouverture d’une nouvelle boutique

Un Free Center s’offre une petite balade dans Chambéry.

En 2013, Free ouvrait l’un de ses tout premiers Free Center à Chambéry, qui était situé boulevard de la Colonne, et qui l’est encore pour très peu de temps. En effet, l’opérateur nous informe aujourd’hui que cette boutique dédiée aux offres Freebox et Free Mobile a déménagé et se situe désormais place Saint Léger. Elle ouvrira ses portes et accueillera les Freenautes dès ce mercredi 5 octobre.

Et pour rappel, vous pouvez retrouver la carte des Free Center et des bornes automatiques de Free sur la page dédiée.

