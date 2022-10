Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : 6 chaînes cinéma de Canal+ accessibles gratuitement pendant 1 mois

Molotov et le groupe Canal+ offrent un mois d’essai aux chaînes Ciné+ sur la plateforme française de télévision par internet. Un bon plan pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K ou ceux disposant d’une Apple TV.

Un bon plan pour les soirées fraîches d’automne. L’option Ciné+ comprenant les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic est offerte pendant 1 mois, pour toute souscription à l’offre directement sur Molotov. A l’issue des 30 jours, l’abonnement, sans engagement, passera à 9,99€/mois. Annulable à tout moment, cette offre inclut également l’enregistrement dans le cloud et la lecture hors connexion. Plus de 600 films sont actuellement disponibles.

Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement, sur iOS, Android, Smart TV, ordinateurs, Apple TV, Android TV Freebox Pop, mini 4K, Bbox, Shield), Fire Stick, clé chromecast et même en réalité virtuelle avec le casque Oculus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox