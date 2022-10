Faire payer Netflix, Youtube et Twitch pour l’utilisation des réseaux : “si on veut nous donner de l’argent, on est toujours d’accord” déclare Xavier Niel

Free n’est pas contre le fait d’être payé par les géants du streaming comme YouTube et Netflix pour l’utilisation de ses réseaux, à condition de préserver la neutralité du Net.

Les opérateurs militent depuis plusieurs années pour une participation financière des grandes plateformes américaines comme Netflix et Youtube dans le déploiement et l’entretien des réseaux.

Un nouvel appel du pied a été lancé la semaine dernière par 16 groupes de télécommunications. Parmi eux, Orange, Bouygues Telecom, Altice Portugal ainsi que Deutsche Telekom ou encore Telefonica pointent du doigt l’urgence d’une participation des géants de la Tech, et ce à l’heure de la crise énergétique et alors que l’UE veut mettre en place une politique en faveur de l’environnement.

Avec ses 48.5 milliards de dollars par an investis dans les infrastructures, le secteur requiert davantage de financements, déclarent les directeur généraux des diverses entreprises. “Les coûts des travaux de planification et de construction augmentent. Les prix des câbles à fibre optique, par exemple, ont presque doublé au premier semestre 2022. De même, les hausses des prix de l’énergie et des prix des autres intrants frappent également le secteur de la connectivité” expliquent-ils. Ces derniers estiment sans ambages que les “plus gros générateurs de trafic devraient contribuer équitablement aux coûts importants qu’ils imposent actuellement aux réseaux européens”. Un appel fort alors qu’une consultation européenne devant aborder ce sujet ainsi que d’autres touchant les réseaux télécoms est prévue en 2023.

La position de Free

Plus discret sur la question, Iliad, maison-mère de Free et 6e groupe de télécommunications en Europe, a commenté cette volonté lors de la Journée des communautés Free le 24 septembre dernier. “Si on veut nous donner de l’argent, on est toujours d’accord. La consommation est énorme pour plusieurs services Netflix cela se compte en térabits, Youtube a le même problème et même Twitch devient énorme”, a déclaré Xavier Niel, fondateur de Free.

Reste au aussi la neutralité du Net. En juin dernier, 34 ONG européennes oeuvrant pour la défense des libertés ont rappelé à la Commission européenne l’importance ” de permettre aux internautes d’utiliser la bande passante de leur opérateur comme ils veulent : pour Netflix, YouTube, Facebook, ou un petit site local ». Le risque serait alors que les opérateurs en dépit de leurs intentions favoriser les gros fournisseurs de contenus qui paieraient en conséquence.

Pour Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, “Free a toujours défendu la neutralité du net et on estime qu’il faudra trouver un équilibre pour la préserver avant tout”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox