Les internautes se lâchent sur les réseaux : stop au vandalisme sur le réseau Free, la Freebox Révolution fait trop monter les watts ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Une armoire fibre à première vue très bien rangée, à la seule différence que plusieurs lignes Free ont été volontairement sectionnées.

Que vous aimiez ou pas le bricolage, Reef vous invite à s’abonner. Avec Free c’est plus simple, pas besoin de tournevis.

Et si tu n'aimes pas le bricolage, abonne-toi chez Free https://t.co/lFHSg9K39r — Free (@free) September 29, 2022

Les pratiques dérangeantes de Bouygues Telecom continuent, une option appels illimités vers les mobiles d’Europe facturée 4€/mois à un abonné Bbox qui ne dispose pas de téléphone fixe. Un conseil, lisez vos mails et refusez l’enrichissement automatique si vous n’êtes pas intéressés.

@bouyguestelecom a mis une option 30 Go à 3€ sur le forfait mobile alors que j’ai rien demandé et une option à 4€ sur ma bbox pour des appels illimités, alors que j’ai même pas de fixe!!! Ça paraît dérisoire mais sur un an c’est 84€!

Pourquoi je donnerai 84€ à Bouygues??!! — Aminata 🧡 (@AkunAminata) September 30, 2022

“C’est à 14 ans, dans son garage à Créteil que Xavier Niel a commencé à bidouiller avec des copains”.

La consommation électrique de la Freebox Révolution serait-elle trop importante ? En lecture vidéo, le Player consommerait 17 watts contre 14 watts en mode veille. On parle de 24 watts avec le lecteur Blu-ray.

L’article cité plus bas dit 17 W en normal et 14 W en veille pic.twitter.com/K4Tf74uC43 — Frédéric de Lamotte (@FraggyFred) October 1, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox