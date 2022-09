Free revient sur le lancement de Reef, “l’accueil est très bon”

La campagne de pub décalée “Reef” de Free donne aujourd’hui entière satisfaction à l’opérateur qui compte bien déployer davantage son plan média.

Le 21 août dernier, Free a lancé une campagne de pub humoristique puis un vrai-faux site internet autour de la création de son propre rival fictif “Reef”, dont la volonté est de l’écraser bien que ce soit mission impossible. Dans un entretien accordé cette semaine à Mediacom, Camille Perrin, directrice marketing & communication publicitaire de Free, est revenue sur les objectifs de cette opération : “c’est de de faire connaître la générosité des offres de Free tant sur le fixe avec la Fibre Free N°1 sur les débits, les offres Freebox Pop et Freebox Delta que sur le mobile avec le Forfait Free 5G, l’offre Free Flex sur les smartphones qui permet d’étaler sans frais le prix de son téléphone, et notre engagement de maintenir les prix inchangés sur les forfaits 2€ et 19,99€ pendant 5 ans”.

Au total, cette campagne compte 7 films de 30 secondes dont certains n’ont pas encore été dévoilés. Celle-ci s’inscrit “dans la tonalité décalée et humoristique des campagnes de publicité Free, c’est un marqueur fort de la marque depuis toujours”, explique Camille Perrin. Et d’ajouter que “l’accueil par les internautes est très bon”, en atteste “des taux d’engagement sur Twitter 2 fois supérieurs au benchmark marché”.

Au-delà de la diffusion de ces spots, et du déploiement d’un dispositif en Social Media sur Twitter et Linkedln, Free va poursuivre sa campagne Reef “dans les mois qui viennent avec un dispositif 360° : un volet sponsoring TV sur M6 et C8, radio, cinéma et VOL va venir s’ajouter au plan actuel”.

Source : Mediacom (version papier)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox