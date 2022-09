Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : un coup de boost pour le réseau Free Mobile, la Freebox bouscule l’internet fixe…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

13 septembre 2007 : La TNT propose pour la première fois des chaînes de télévision locales

Deux ans et demi après son lancement en mars 2005, la Télévision Numérique Terrestre propose ses premières chaînes locales et régionales le 13 septembre 2007. Cela concerne la France métropolitaine uniquement , les chaînes locales n’étant disponibles outre-mer que depuis le 30 novembre 2010. Parmi ces chaînes on pouvait trouver Télénantes en Loire-Atlantique ou encore LMtv-Sarthe pour… la Sarthe !

13 septembre 2019 : Free Mobile active une nouvelle technologie pour son réseau

Un changement un peu technique, mais avec un résultat concret : une hausse des débits de 30% avec l’activation de la modulation 256 QAM repérée le 13 septembre 2019. En effet, si l’agrégation des différentes fréquences 4G dont disposait Free Mobile, à savoir les 700 MHz, 2 600 MHz et 1800 MHz, permettaient un débit maximum de 337,5 Mbits/s en 64 QAM, l’activation de la modulation 256 QAM permettait ainsi d’atteindre 440,55 Mbits/s en 4G (débit maximum théorique). Cette technologie permet d’envoyer davantage de données sans avoir à utiliser plus de spectre radio et ce sans besoin d’une intervention matérielle sur les sites de l’opérateur.

15 septembre 2014 : Netflix en france

Vous connaissez Netflix ? Bien sûr que oui. Lorsque l’on parle de service de SVOD, c’est à lui que l’on pense et n’importe quel nouveau service de streaming est qualifié de “Netflix du…” etc. En 8 ans, la plateforme s’est bien ancrée en France. La date peut surprendre quand on sait qu’un français sur 10 est déjà abonné et que les souscriptions continuent de grimper. Pour les afficionados, c’est aussi l’anniversaire du lancement de la série Orange is the New Black !

15 septembre 2015 : Free Mobile est le premier opérateur à inclure le roaming depuis les Etats-Unis dans un forfait sans engagement

L’opérateur de Xavier Niel revient secouer le marché mobile en proposant pour la première fois de bénéficier du roaming depuis les Etats-Unis, sans surcoût et dans un forfait sans engagements. Un roaming rare et … en 3G surtout, 2015 oblige. Cependant, c’était bel et bien une exclusivité pour l’opérateur lancée le 15 septembre de cette année, qui proposait ainsi les appels, SMS et MMS illimités depuis les Etats-Unis (vers USA et France métropolitaine) et l’internet mobile en 3G avec 3Go/mois.

On sait que vous aimez la musique ici, alors voilà un peu de Bruce Springsteen !

18 septembre 2002 : qu’est ce que c’est que cette … Freebox ?

Joyeux anniversaire à la Freebox ! Pour créer cette offre révolutionnaire, il aura fallu quatre têtes pensantes : Xavier Niel, Rani Assaf, Michaël Boukobza et Pierre Gohon, pour lancer cette première offre triple play le 18 septembre 2022, qui permet tout autant de se connecter à internet, de regarder la télévision et de téléphoner. Les quatre compères ont été chercher des idées aux Etats-Unis, sans trouver personne pour réaliser le boîtier providentiel. C’est à Universal Studio que Xavier Niel décidera finalement qu’il suffit de la faire lui-même la Freebox !

Le chantier commence en août 2000, et il y a du boulot ! Free est l’initiateur du concept “boîte” à tel point que la concurrence ne cherchait plus à innover (malgré un service marketing) dans le nom de leurs modems dual play. A noter que le concept de Set up box n’est pas si nouveau que cela à l’époque, on pense notamment au STB5 d’Apple mis au point en 1996. C’est un terminal numérique qui aurait pu être commercialisé en France, permettant la télévision numérique par câble. Le pari : un boitier multplay et DSLAMS associés,construit en interne, avec un noyau, le tout encadré par des techniciens et non un service de marketing. Le design est très simple, l’offre l’est tout autant lorsque Free la présente : 29.99€/mois, sans engagement, pour un accès haut débit. Depuis, la Freebox a vu de nombreuses nouvelles versions, chacune apportant une nouveauté.

18 septembre 2008 : Free permet d’accéder à la télé sur plusieurs postes

Il y a presque 14 ans, Free lançait le Multi-TV sur sa Freebox. En somme, le service lancé le 18 septembre 2008 permet simplement de pouvoir regarder des programmes différents en qualité numérique sur plusieurs postes de télévision, une nouveauté à l’époque. Les Freenautes avaient deux options : une première était d’accéder à la TNT compatible en intégrant un tuner TNT pour 4.99€ par mois, la seconde était simplement de disposer d’un deuxième player (appellé à l’époque magnétoscope numérique) pour 9.99€ par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox