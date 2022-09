iOS 16 débarque sur iPhone, les nouveautés à connaître

Comme d’habitude, l’annonce de nouveaux iPhone signifie également le lancement d’une toute nouvelle version de leur système d’exploitation. Quelles sont les grosse nouveautés d’iOS 16 ?

Un nouvel OS pour tous les iPhone à partir du 8 est désormais disponible. Si vous n’avez pas eu la mise à jour automatique, vous pouvez bien sûr vous rendre dans réglages, section général puis mise à jour logicielle pour lancer son installation, mais que propose ce nouvel OS ?

L’une des nouveautés les plus visible concerne l’écran de verrouillage, bien plus personnalisable. Vous pouvez ainsi changer le style de l’horloge, appliquer des filtre de couleur ou encore ajouter des widgets. A noter également, vous pouvez préparer plusieurs écrans différents, selon votre usage (travail, détente, balade…) avec des widgets et des fonds différents et il suffit pour en changer de maintenir votre doigt appuyé sur l’écran et de choisir le fond adapté.

A noter, lorsque vous créez un nouvel écran de verrouillage, il vous est proposé de lier votre fond d’écran “classique”, soit en affichant le même en flou, ou avec un filtre ou choisir une toute autre image. A noter également, les notifications sont désormais situées en bas et devraient pouvoir bientôt intégrer des petites animations.

Une autre évolution importante se trouve dans iMessages, l’application de SMS de votre iPhone. En effet, jusqu’à 15 minutes après avoir envoyé votre message, vous pouvez le modifier jusqu’à 5 fois à la suite ou annuler son envoi. Cependant, cela n’est possible que si votre interlocuteur possède iOS 16 également.

Côté photo et vidéo , Apple étend sa fonctionnalité de prélèvement d’extrait du texte depuis n’importe quelle image aux vidéos, avec également une suggestion des éléments intéressants que l’on peut extraire. Vous pouvez également détourer un objet dans une photo automatiquement en gardant le doigt appuyé dessus, il peut s’agir d’une personne ou d’un animal, voir d’un objet inanimé.

A noter également, Shareplay permet de partager le dernier épisode de votre série préférée ou un encore une chanson qui vous a particulièrement plu à distance avec votre groupe d’amis. Le contenus est évidemment synchronisé.

Le mode Concentration gagne pour sa part en utilité, avec la possibilité d’associer un écran de verrouillage pour chaque mode de concentration. De plus, les applications Apple ont désormais leur propre mode concentration, permettant par exemple de filtrer vos messageries et éviter de recevoir vos messages professionnels durant les jours de repos. D’autres petites nouveautés sont encore de la partie avec quelques améliorations pour Plans et des cartes plus détaillées, les mises à jour de sécurité s’effectuant désormais en arrière-plan ou encore la possibilité de corriger un texte écrit en dictée vocale à la volée.

D’autres changements devraient arriver plus tard comme la photothèque partagée iCloud ou la fonction “activités en direct” qui permettra l’affichage dynamique de notifications persistantes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox