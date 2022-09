Free prépare plusieurs évolutions importantes pour sa Freebox Révolution

L’opérateur planche actuellement sur le nPVR et souhaite déployer sur la Freebox révolution des fonctionnalités d’Oqee.

Lancée en 2010, la Freebox Révolution est toujours “adorée en France, Free est toujours tenté de la moderniser”, a confié Xavier Niel le week-end dernier lors de la 18e édition de la convention Free. On se souvient d’une mise à jour importante durant l’été 2020 boostant les performances du WiFi ou encore l’intégration d’Alexa en octobre 2021. Et ensuite ? Sur la partie TV de la box iconique de Free, de nouvelles évolutions sont bel et bien prévues.

Le FAI travaille actuellement sur l’intégration du nPVR (Network Personal Video Recorder), qui n’est autre qu’un espace personnel d’enregistrement non physique dans le cloud ou nuage, mis à disposition des abonnés. “Cela permettra par exemple de faire le lien avec les enregistrements réalisés sur Oqee pour les consulter sur le player Révolution”, nous a fait savoir Maxime Bizon, chef d’équipe software Freebox. Cette évolution pourrait être un pas vers le start-over sur cette Freebox, l’opérateur ne l’exclut pas. Cependant, il existe aujourd’hui des problématiques au niveau de l’impact sur les réseaux, le parc Révolution étant important, “lancer ces nouvelles fonctionnalités nécessite des serveurs et des infrastructures supplémentaires et dans le contexte de pénurie de composants, c’est difficile.”

L’objectif affiché aujourd’hui par l’opérateur est de déployer de nouvelles fonctionnalités cette box, en particulier certaines intégrées à Oqee, et ce sans remplacer l’interface Révolution appréciée des abonnés.

