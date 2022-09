Abonnés Freebox Révolution : comment accéder à Disney+ ?

C’est désormais officiel, Disney+ n’arrivera pas sur la box emblématique de Free, mais les abonnés Freebox Révolution ont bien d’autres moyens d’accéder au service de SVOD.

A défaut du player Révolution, où découvrir la plateforme de SVOD de Disney ? Puisque Free a expliqué les raisons de son absence lors de la journée des communautés, affirmant que dû à une absence de certification, l’application Disney+ ne peut pas être proposée sur le décodeur Révolution. Univers Freebox vous propose un récapitulatif de tous les supports sur lesquels Disney+ est disponible.

Sur les Smart TV, consoles et lecteurs multimédias :

Si vous souhaitez une expérience sur grand écran, pour quels appareils faut-il opter ? A noter de prime abord, si vous avez opté pour le multi-TV avec une Freebox Pop, mini 4K ou Apple TV 4K, vous pouvez simplement télécharger l’application sur le magasin d’application de votre décodeur (Play Store ou App Store). Il vous suffira ensuite de lancer le service sur ce player si vous souhaitez regarder un des contenus proposé sur votre TV.

Mais ce n’est pas la seule option possible. Disney+ est pris en charge sur de nombreux décodeurs et modèles Android TV fonctionnant sous Android OS 5.0 ou version ultérieure, par exemple sur les appareils des marques suivantes : Sharp, Sony Bravia, NVIDIA SHIELD TV et Xiaomi Mi Box. A noter également, les Apple TV HD de 4e génération et ultérieure supporte aussi l’application, sous tvOS 14.

Quid des téléviseurs ? Si vous êtes équipé d’un téléviseur Samsung fonctionnant sous Tizen datant d’avant 2016, l’application est installée d’office. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez télécharger l’application depuis la boutique Samsung Apps et vous pouvez également regarder Disney+ sur le navigateur Web des TV Samsung.Si vous avez opté pour une Smart TV LG, il vous faut un modèle conçu à partir de 2016 fonctionnant sous webOS 3.0 ou version ultérieure. Le géant américain précise : “veuillez noter que le streaming n’est pas pris en charge dans le navigateur Web de votre TV LG ou sur les Smart TV LG sous NetCast OS.”

Pour les modèles Panasonic, il faudra impérativement un modèle Smart TV Panasonic 4K conçu a partir de 2017 fonctionnant sous My Home Screen OS. Le numéro de série doit commencer par les lettres suivantes : EZ / EX / FZ / FX / GZ/ GX/ HZ/ HX/ JZ / JX. L’application est accessible depuis l’écran d’accueil. Disney+ est également pris en charge sur certains modèles de Smart TV Hisense conçus à partir de 2017 fonctionnant sous les systèmes d’exploitation suivants VIDAA 2.5 et VIIDA 4.0 ou version ultérieure.

Côté console de jeu, l’application Disney+ est disponible sur Xbox One et Xbox Series ainsi que sur PS4 et PS5. A noter pour les consoles de Sony : sur la plus ancienne il faudra trouver l’application dans le store et pour la PS5, l’appli se trouve sous Médias > Toutes les applications.

Disney+ prend en charge la diffusion Chromecast depuis iOS, Android et Google Chrome. Une diffusion possible sur les appareils suivants : Google Chromecast (1re génération et ultérieure),Google Nest Hub et Google Nest Hub Max, Appareils Android TV et Smart TV Vizio (avec Chromecast intégré). Pour Airplay, il faut ocmpter une Apple TV 3e et 4e génération ou ultérieure sous tvOS 12 ou plus et des TV compatibles avec AirPlay 2. Si vous possédez un appareil Amazon Fire TV, il faut compter sur un modèle compatible avec Fire OS 5.0 ou version ultérieure.A noter également, l’application est disponible sur les décodeurs Canal+.

Sur votre navigateur web

La plateforme est également disponible sur navigateur à l’adresse DisneyPlus.com du moment que votre configuration n’est pas trop ancienne.Voici la liste des versions de navigateurs compatibles et leur disponibilité sur différents OS. A noter que Disney+ conseille “pour une utilisation optimale”, d’utiliser la version la plus récente de votre navigateur.

Pour les PC



Les versions 75 et ultérieures de Chrome sont prises en charge sur Windows 7 et version ultérieure

Microsoft Edge est pris en charge sur Windows 10 et version ultérieure

Les versions 68 et ultérieures de Firefox sont prises en charge sur Windows 7 et version ultérieure

Pour les Mac



Les versions 11 et ultérieures de Safari sont prises en charge sur macOS 10.12 (Sierra) et version ultérieure

Les versions 75 et ultérieures de Chrome sont prises en charge sur macOS 10.10 (Yosemite) et version ultérieure

Les versions 68 et ultérieures de Firefox sont prises en charge sur macOS 10.9 (Mavericks) et version ultérieure

Pour les Chromebook

La dernière version de Chrome est prise en charge sur Chrome OS 79 et version ultérieure

Sur Mobiles et tablettes :

Vous pouvez également opter pour une utilisation en mobilité avec votre smartphone ou votre tablette. Pour les iPhone et iPad, l’application Disney+ est disponible à partir d’iOS 14. Si vous possédez un vieux smartphone Android, n’ayez crainte, Disney+ est pris en charge sur les téléphones et tablettes tournant sous Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure.

Enfin, pour les tablettes Amazon Fire, il faudra accéder à Fire OS 5.0 ou plus récent pour accéder à l’appli. Sur les tablettes et ordinateurs sous Windows 10 et 11, une application est disponible depuis le store.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox