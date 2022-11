Lionsgate+, ex-Starzplay, disparaîtra bientôt des offres Canal+ et Amazon Prime

L’aventure Lionsgate+ s’arrêtera finalement très vite dans l’Hexagone. Le studio en charge de l’ex-Starzplay a décidé de quitter plusieurs marchés dont la France.

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. 35 jours après le changement de nom de Starzplay en Lionsgate+ dans une trentaine de pays y compris la France, la plateforme de SVOD se retire finalement du marché français et disparaîtra également en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans le Benelux ainsi que dans les pays nordiques et au Japon.

Une annonce intervenue alors que Lionsgate, propriétaire du service, a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 enregistrant une perte d’exploitation de 53.7 millions de dollars causées par cette opération de changement de marque. Alors que l’entreprise se prépare à dépenser 1.7 milliards de dollars en frais pour une restructuration en envisageant notamment de séparer les activités du studio de cinéma des autres branches du groupe.

La plateforme continuera avec Starz (la chaîne détenue par le groupe) à l’international, notamment au Royaume-Uni, en Amérique latine et au Canada et comptabilisait 27.3 millions d’abonnés le 31 septembre dernier. Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate explique aux investisseurs que les frais engagés par le changement de marque “sont une reconnaissance des conditions actuelles du marché et des défis de notre environnement. Mais ils représentent également une opportunité de stabiliser notre activité Starz, de réinitialiser les attentes” et d’augmenter les bénéfices avant amortissements et dépréciations (OIBDA).

L’offre était notamment commercialisée en France au sein de certaines offres Canal+, mais aussi proposées aux abonnés Amazon Prime dans le bouquet de services Amazon Channels. En se concentrant sur les territoires où Starz est déjà implantée, le dirigeant du groupe entend permettre une “voie claire vers la rentabilité” pour les activités internationales de Lionsgate. La date claire de disparition du service n’a pas encore été annoncée.

Source : Hollywood Reporter

