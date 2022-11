WhatsApp lance officiellement quatre nouveautés

Annoncées en début d’année, les Communautés débarque enfin sur WhatsApp pour simplifier les conversations de groupe, mais pas seulement.



De nombreux tests ont eu lieu pour cette fonctionnalité permettant de créer une “communauté” dans laquelle vous allez pouvoir regrouper les conversations de groupe existantes ou créer de nouvelles conversation.

Une simplification bienvenue pour les utilisateurs fréquents de WhatsApp puisque auparavant, vos discussions de groupes et vos discussions personnelles étaient mélangées. Ainsi, le risque demeurait d’envoyer un message à la mauvaise personne ou au mauvais groupe à tout moment, mais plus maintenant. Chaque espace de discussion pourra être trié dans les Communautés pour éviter toute méprise et ce disponible directement depuis un onglé dédié.

De plus, pour ceux craignant pour leur confidentialité, ces communautés permettront de discuter avec des personnes qui ne possèdent pas votre numéro de téléphones. Seuls les administrateurs de ces dernières connaîtront cette information et ils feront offices de régulateurs avec les pleins pouvoirs : supprimer des membres, en ajouter, modérer les messages…

Mais ce n’est pas la seule nouveauté annoncée par l’application de messagerie. En effet, vous pouvez désormais créer des sondages au sein même des discussions, le nombre de participants aux appels vidéos a été porté à 32 maximum et enfin, vos groupes peuvent accueillir jusqu’à 1024 membres.

