Bouygues Telecom passe le cap des 15 millions d’abonnés mobile, et se reprend sur le fixe

Bouygues Telecom dévoile ses résultats commerciaux et financiers pour le 3e trimestre. L’opérateur confirme sa bonne dynamique en matière de recrutement sur le mobile et corrige le tir sur le fixe après une baisse de régime lors de l’exercice précédent.

“Depuis le début de l’année, l’activité commerciale de Bouygues Telecom reste dynamique, dans le mobile comme dans le fixe”, se félicite ce 17 novembre l’opérateur lors de la présentation de ses résultats pour le 3e trimestre.

À fin septembre 2022, son parc forfait Mobile hors MtoM compte 15,1 millions de clients, un nouveau cap est franchit “grâce à la conquête de 368 000 nouveaux clients depuis le début de l’année, dont 175 000 au troisième trimestre.” A titre de comparaison, Orange et Free ont séduit respectivement 212 000 et 184 000 nouveaux abonnés entre fin juin et fin septembre.

Sur le fixe, Bouygues Telecom corrige le tir après une contre performance constatée lors du second trimestre (+29 000 clients) en engrangeant cette fois 73 000 nouveaux abonnés, juste derrière le leader Free (+78 000) mais devant Orange et ses 47 000 ventes nettes. La filiale télécom de Bouygues compte désormais 4,6 millions d’abonnés sur le segment des box internet.

Cette performance solide est tirée par l’évolution de son parc de clients fibre qui atteint 2,8 millions d’abonnés à fin septembre 2022, grâce au gain de 158 000 abonnés lors du troisième trimestre contre 172 000 lors de l’exercice précédent. Bouygues Telecom reste toutefois en retrait par rapport aux cadors, à savoir Orange (+293 000) et Free (+231 000).

“La part des clients Fixe possédant une offre FTTH continue d’augmenter et atteint désormais 61%, contre 48% un an auparavant”, précise un communiqué.

Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur sur les neuf premiers mois de 2022 progresse de 5% par rapport à la même période en 2021. Autre point positif, le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 4,2 milliards d’euros, ressort en hausse de 6% par rapport à fin septembre 2021, et “continue de bénéficier de l’augmentation des bases clients Mobile et Fixe”, mais aussi de l’augmentation du revenu par abonné sur les deux segments. Le résultat opérationnel courant s’élève quant à lui à 500 millions d’euros, en hausse de 66 millions d’euros sur un an.

