Iliad annonce l’émission avec succès d’un emprunt obligataire de 750 millions d’euros pour refinancer sa dette

L’opération a rencontré un vif succès, avec une demande totale avoisinant 2 milliards d’euros.

La maison-mère de Free a placé le 4 décembre “avec succès une émission obligataire d’un montant total de 750 millions d’euros. Cet emprunt présente une maturité de 4,5 ans (soit une échéance au 14 Juin 2027) et un coupon annuel de 5,375%”, a-t-elle indiqué hier.

Le groupe de Xavier Niel s’en félicite, la forte demande des investisseurs (près de 2 milliards d’euros) pour cette opération vient confirmer la solidité de son bilan et de ses perspectives. “Cette transaction nous permet de tirer avantage d’une amélioration des conditions de marchés en cette fin d’année, et permet de refinancer une partie de notre dette bancaire existante en renforçant sa structure financière et en allongeant la maturité moyenne de la dette”, précise Iliad dans un communiqué.

Par ailleurs, cette opération permet de consolider “le profil de liquidité du groupe, dans la continuité des lignes de financement bancaires d’un total de 5 milliards d’euros mises en place en juillet 2022.”

C’est la première fois de son histoire que le 6e groupe de télécommunications en Europe bénéficient des notations publiques de Moody’s, S&P et Fitch. Iliad marque également son retour sur le marché obligataire après son dernier placement de 1 300 millions d’euros en février 2021. “A cette occasion, nous renforçons notre présence sur le marché européen des obligations seniors avec un encours de 4 milliards d’euros”, conclut la maison-mère de Free, Iliad Italia et Play.

