Ambitieuse, la filiale cybersécurité d’Iliad va lancer une nouvelle offre d’ici la fin de l’année

Acteur majeur de l’écosystème cyber régional, ITrust développe des solutions de cybersécurité à la pointe de la technologie, entièrement conçues et hébergées en France. Elle accompagne des organisations essentielles et sensibles (ministères, hôpitaux, universités, centres de recherche…) et des entreprises opérant dans des secteurs très variés, souvent stratégiques (industrie, banque, santé…) et de toutes tailles : des grands groupes du CAC40 aux TPE/PME. A l’heure où les entreprises françaises françaises sont plus que jamais victimes des cyberattaques, la cybersécurité devient un sujet majeur pour elles. Jean-Nicolas Piotrowski ne manque d’ailleurs pas d’exemples pour illustrer une situation que beaucoup rencontre : “Très récemment, Satys, spécialiste de l’étanchéité et de la peinture d’avions, a perdu trois mois de production à la suite d’une cyberattaque”.