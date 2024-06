Iliad ancre son pôle d’expertise cyber avec sa filiale ITrust et affirme son ambition de devenir un industriel de la data important en Europe

ITrust, filiale B2B du groupe iliad spécialiste de la cybersécurité, a inauguré le 17 juin son nouveau siège social à Labège, aux portes de Toulouse. La maison-mère de Free et Free Pro affiche son ambition de bâtir un grand groupe industriel expert de la data au service des entreprises et collectivités.

Une nouvelle page de son développement s’ouvre. Acquis par iliad en avril 2023, ITrust est depuis associé à Free Pro pour démocratiser la cybersécurité auprès de toutes les organisations via une offre dédiée aux TPE/PME. Déjà très enraciné en Région Occitanie / Midi-Pyrénées depuis 2007, date de sa création, la filiale B2B du groupe de Xavier Niel a inauguré hier son siège social à Labège, non loin de Toulouse, au cœur du nouveau quartier Enova, lequel rassemble sur 282 hectares tout l’écosystème des entreprises technologiques, de la pépinière à la start-up, du laboratoire à l’entreprise. Chercheurs, étudiants, employés sont ainsi réunis sur 282 hectares. De quoi favoriser le développement économique de la région.

Acteur majeur de l’écosystème cyber régional, ITrust développe des solutions de cybersécurité à la pointe de la technologie, entièrement conçues et hébergées en France. Elle accompagne des organisations essentielles et sensibles (ministères, hôpitaux, universités, centres de recherche…) et des entreprises opérant dans des secteurs très variés, souvent stratégiques (industrie, banque, santé…) et de toutes tailles : des grands groupes du CAC40 aux TPE/PME.

“Notre intégration au sein du Groupe iliad depuis un an nous permet de soutenir notre croissance. Sur les 12 derniers mois, ce sont plus de 650 nouvelles PME/TPE qui ont souscrit à la Solution Cyber XPR portée par Free Pro”, se félicite Jean-Nicolas Piotrowski, président-fondateur d’ITrust.

Avec ce nouveau siège succédant à l’ouverture de celui de Free Pro à Marseille en mai 2023, iliad poursuit ainsi résolument sa stratégie B2B visant à construire, à l’échelle européenne, un grand groupe industriel spécialiste de la data en combinant “une expertise de pointe en matière de cybersécurité, en s’appuyant sur ITrust et sur le savoir-faire historique de Free en France ou de Play en Pologne ; des solutions Cloud et IA alliant du stockage et une puissance de calcul exceptionnelle via Scaleway ; ainsi qu’une plateforme de datacenters implantés dans toute l’Europe, fruit de nouveaux investissements massifs dans sa filiale Opcore”, annonce un communiqué.

Aujourd’hui, plus de 100 collaborateurs Free Pro, Scaleway et ITrust collaborent au quotidien à Labège, “une quarantaine de recrutements est prévue d’ici la fin de l’année”, annonce le groupe. Ses équipes B2B viennent compléter les 700 collaborateurs de Free implantés dans la région et dédiés au déploiement et à la maintenance des réseaux Fixe et Mobile du Groupe, à la vente en boutique et à l’assistance aux abonnés en Free Proxi.

DATA Valley

Au sein du quartier Enova, un bâtiment de 20 000 m2 très écologique (certifié E2/C1 (certification E+/C), composé d’espaces de bureaux et de coworking sur 6 niveaux, est dédié exclusivement aux entreprises et aux start-ups. Baptisé DATA Valley, il accueille les bureaux d’ITrust, lesquels sont répartis au rez-de-chaussée sur 1 000 m 2.

