Canal+ annonce qu’il va diffuser ses contenus en UHD HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos sur le Player Freebox Pop et d’autres supports

Canal+ en qualité UHD et avec un son de malade, ça arrive très bientôt sur le Player Freebox Pop.

Canal+ vient d’annoncer qu’à partir du 10 septembre, ses abonnés pour retrouver ses contenus UHD HDR sur les chaines CANAL+ UHD et sur la chaine Événement 4K HDR, qui seront accessibles chez Free, via le Player Freebox Pop, qui concerne donc également la Freebox Ultra et la Freebox Delta, ou encore l’Apple TV 4K. L’accès se fera depuis l’Univers Canal+ (myCanal) de la Freebox, sur les canaux 100 et 101. La chaîne annonce également qu’elle sera la première chaine européenne permanente disponible en HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos d’ici à la fin d’année .

Qu’est-ce que le HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos ?

Le HDR est une technologie qui accentue le contraste et améliore les couleurs pour que l’image de la TV se rapproche de ce que l’œil voit dans la vie réelle et une expérience plus immersive dans vos films, séries ou vos matchs.

Dolby Vision propulse l’image HDR dans une nouvelle dimension avec des couleurs, des contrastes et une luminosité d’une richesse d’une richesse incomparable pour une expérience de visionnage sans compromis, comme l’ont voulu les réalisateurs.

Dolby Atmos offre un son d’une clarté incroyable qui se déplace tout autour de vous, vous plongeant ainsi au cœur de l’histoire. Ressentez une connexion plus profonde avec vos histoires préférées grâce à un son qui vous enveloppe avec un réalisme époustouflant.

Les supports sur lesquels seront disponibles les contenus UHD HDR de Canal+

• Le Décodeur CANAL+ (G9/G10/G11, via satellite ou connecté à internet)

• Smart TVs : TVs Samsung (2018 – 2023), TVs LG (2019+, compatible Dolby Vision uniquement), TVs Hisense (2020+), TVs Sony sous Android TV, TVs TCL sous Android TV, TVs Philips sous Android TV (si compatibles 4K HDR)

• Apple TV 4K (2e génération et +)

• Nvidia Shield, Chromecast avec Google TV 4K, Amazon Fire Stick 4K et Fire Cube

• Les Player Freebox Pop

• Les décodeurs Bouygues Brooklyn et Vancouver

• Les décodeurs SFR Connect

Quels programmes seront disponibles en UHD HDR ?

À partir du 14 septembre, vous pourrez retrouver de nombreux programmes live disponibles en UHD HDR sur les chaines CANAL+ UHD HDR et CANAL+ FOOT (via la chaine Événement 4K HDR) :

• Les matchs des clubs français à domicile d’UEFA Champion’s League puis les matchs de la phase finale

• Deux matchs par semaine de Premier League

• Les Grand Prix de Formule 1

• Les matchs du dimanche soir de TOP 14

Vous pourrez retrouver aussi de nombreux films et séries en UHD HDR en live sur la chaine CANAL+ UHD HDR et en UHD HDR et Dolby Atmos à la demande dans l’univers CANAL+. Vous pourrez ainsi retrouver :

• Wonka le 13 septembre en UHD HDR et Dolby Atmos (à la demande)

• Argylle le 20 septembre en UHD HDR

• La nouvelle Création Originale de CANAL+, Paris Has Fallen (dès le 23 septembre) en UHD HDR

• et bien d’autres à venir …

