Une nouvelle Freebox Pro ? L’opérateur annonce un mystérieux événement le 14 janvier

Une invitation presse est actuellement envoyée par Free Pro pour une conférence au siège d’Iliad à Paris, laissant présager d’une annonce importante.

Que prépare l’opérateur, près de quatre ans après son lancement en mars 2021, l’opérateur invite la presse pour un mystérieux évènement se déroulant le 14 janvier. Si le secret est bien gardé sur la raison de cet évènement, il est raisonnable d’attendre une annonce importante.

La première Freebox Pro a été lancée en mars 2021, il pourrait donc s’agir d’une nouvelle box plus au goût du jour. Mais toutes les portes restent ouvertes : nouvelles offres, nouvelles solutions logicielles…Free Pro avait notamment annoncé son intention de proposer de nouvelles solutions 5G pour la fin d’année 2024, sans pour autant avoir fait d’annonces à ce sujet depuis.

L’opérateur a continuellement innové depuis son lancement, affirmant sa volonté de s’imposer sur un marché où régnait le duopole d’Orange et SFR. L’opérateur expliquait en septembre dernier travailler avec plus de 70 000 entreprises et organisations publiques. Il cherche notamment à être certifié SecNumCloud et avait lancé le 18 juin 2024 son offre “Coms Pro”, de communication collaborative dans le but de permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux mêmes fonctionnalités de communication que les grandes.

