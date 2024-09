Free Pro travaille sur des nouvelles solutions 5G pour la fin de l’année

Face aux difficultés rencontrées pour l’adoption de la 5G par les entreprises, Free Pro innove déjà et prépare aussi des nouveautés pour fin 2024.

Outre le désencombrement des réseaux et de meilleures performances pour le grand public, la 5G a aussi pour intérêt majeur une meilleure connectivité pour les entreprises. Patrick Escande, directeur délégué Recherche et Innovation chez Free Pro, revient dans une interview pour le Journal du net sur l’état du marché de la 5G privée en France.

Les réseaux 5G privés, s’ils existent déjà pour certaines entreprises, sont encore pour l’instant majoritairement dédiée à une “certaine typologie d’entreprise, à savoir les grands sites industriels comme les ports. Pour les autres, nous en sommes encore aux tests ” explique-t-il. Parmi les exemples notoires, la plus grande usine 5G d’Europe couverte par l’opérateur. Les opérateurs font aussi face à des problèmes autour de l’adoption de la 5G : “quand on parle de la 5G, on parle beaucoup de technique, et peu des services qu’elle peut rendre. Ce qui freine son adoption car les clients ne perçoivent pas son apport. Et deuxième problème, l’interopérabilité entre le réseau 5G et les systèmes d’information des entreprises reste très complexe. Cela demande un certain niveau d’expertise. Il faut faire appel à un écosystème d’intégrateurs pour la gestion de projet, le pilotage et le paramétrage du réseau, ce qui n’est pas simple du tout. ”

Dans cette optique, Free Pro a choisi de construire des offres 5G à la demande pour activer facilement un réseau sur un site, permettant aux clients de tester cette 5G privée et d’imaginer ce qu’elle peut leur apporter en termes d’usages. ” C’est dans l’ADN de Free d’apporter la technologie à tout le monde, à un tarif maîtrisé” affirme Patrick Escande. Il pointe du doigt la flexibilité de la gestion des informations, des consommations, des activations du réseau, des objets connectés que permet la 5G, d’autant que sa gestion en cloud natif permet d’obtenir des résultats en maintenance et en qualité de service impensables en 4G. L’opérateur annonce également vouloir innover et travailler “sur de nouvelles solutions, à venir en fin d’année, car nous ne voulons pas dissocier les deux univers public/privé et Outdoor/Indoor. Les particuliers utilisent tous leur propre smartphone pour débloquer une clé d’hôtel ou une voiture de location. Ces usages nécessitent de basculer sans couture et de façon transparente d’un réseau public à un réseau privé et de l’outdoor à l’indoor. ” Pour cela, il est nécessaire d’avoir une infrastructure qui puisse porter le réseau public et des réseaux privés indoor en même temps.

