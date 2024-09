Une nouvelle application TV hybride avec des centaines de chaînes en clair débarque sur les TV connectées de dernière génération

Eutelsat lance Sat.tv Connect, une application TV enrichie de la réception des chaînes satellite en clair, disponible dès maintenant sur les téléviseurs connectés intégrant un tuner satellite.

Dans le cadre du Salon IBC 2024, le géant français du satellite Eutelsat présente Sat.tv Connect, “une nouvelle application interactive pour téléviseurs connectés (avec tuner satellite intégré) spécialement conçue pour les centaines de chaînes de télévision diffusées en clair via ses satellites”.

A l’heure où plus de la moitié des foyers dans le monde serait selon lui équipée en téléviseurs connectés, Eutelsat note que beaucoup d’entre eux “ne disposent pas de bande passante suffisante pour recevoir les programmes par Internet avec une qualité satisfaisante, et doivent donc de recourir à la réception TV par satellite”.

Son application repose ainsi sur une configuration hybride laquelle “associe l’accès aux chaînes de télévision diffusées en direct par satellite avec une résolution élevée, à des services connectés supplémentaires via Internet. “

Sat.tv Connect intègre différentes fonctionnalités comme un guide des chaînes et des programmes qui permet de parcourir les centaines de chaînes diffusées en clair via les satellites d’Eutelsat auprès de plus de 120 millions de foyers équipés pour la réception directe dans la région EMEA. La connexion multi-satellites est également proposée ainsi “qu’un guide électronique des programmes (EPG) enrichi, et un module PIP (Programme Information Pack) exhaustif pour une meilleure visualisation des contenus proposés.”

Ce service TV est aujourd’hui disponible sur un nombre croissant de décodeurs satellite destinés au grand public, il est donc désormais proposé pour les téléviseurs connectés de nouvelle génération avec tuner satellite intégré grâce à Sat.tv Connect. L’application associe deux technologies de télévision interactive : “HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television) que proposent d’ores et déjà les plus grandes marques de téléviseurs, et DVB-I, une norme récente de programmation logique des chaînes, proposée par un nombre croissant de nouvelles gammes de téléviseurs, ce qui la rend compatible avec plus de 3 000 modèles de téléviseurs.”