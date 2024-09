Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur proposer la Freebox Pop et Révolution Light en promotion

Les Free Mobile qui ne disposent pas d’un abonnement Freebox reçoivent actuellement un courriel les incitant à souscrire à ses offres Freebox les moins chères.

“Pour faire des économies c’est par ici… Découvrez la Série Spéciale Freebox Révolution Light. L’offre idéale pour une rentrée connectée à prix mini”, c’est à travers ce type de message que Free Mobile invite aujourd’hui ses abonnés dans une campagne par mail à souscrire à sa box mythique dont le prix vient de baisser à 24,99€/mois la première année (puis 29,99€/mois) sans engagement. L’occasion aussi de profiter d’un avantage Freebox en cas de souscription et ainsi profiter de la data illimité au lieu de 300 Go sur leur forfait dont le prix passera à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois en cas de rattachement.

Dans le même temps, l’opérateur envoie également un mail afin de proposer la Freebox Pop avec un tarif de 29,99€/mois pendant 1 ans, puis 39,99€/mois, sans engagement également. Le forfait 5G Illimité passera alors à 9,99€/mois.

Ces deux offres Freebox sont soumises à conditions, elles sont “valables pour toute 1ère souscription et réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription, sous réserve d’éligibilité et de raccordement fibre”, précise Free, Les frais de mise en service et de résiliation s’élèvent à 49€ chacun.

