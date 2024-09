Free Mobile propose un nouveau smartphone à petit prix

Outre les modèles haut de gamme riches en innovation, Free Mobile propose aussi des smartphones pour les petits budgets et c’est le cas du Moto E14 fraîchement arrivé chez l’opérateur.

Alors que les iPhone 16 arriveront en précommande demain, les budgets plus modestes ne sont pas oubliés dans la boutique Free Mobile avec l’arrivée d’un smartphone à moins de 120€. Vous pouvez en effet vous procurer dès aujourd’hui le Moto E14 de Motorola sur le site web de l’opérateur et dans ses boutiques.

Il est proposé à 115€ au comptant et si vous passez par Free Flex, vous paierez 29€ à la commande puis 2.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 14€.

Comme son tarif le fait comprendre, il s’agit d’un modèle entrain de gamme pensé pour le divertissement selon la marque. Il embarque ainsi un écran HD 90 Hz de 6,6 pouces animé par un SoC Unisoc couplé à 2 Go de RAM (extensible avec de la RAM virtuelle) et 64 Go de stockage (extensible via microSD jusqu’à 1 To supplémentaire), le tout alimenté avec une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (15 W) et assurant une autonomie de 40 heures en une seule charge selon la marque. Côté photographie, comptez sur une caméra principale de 13 mégapipxels alimentée par l’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox