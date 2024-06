Free Pro lance “Coms Pro”, une nouvelle offre de communication collaborative, en avant-première pour les clients Freebox Pro

Disponible dès aujourd’hui à partir de 9,99€/mois HT par licence, Coms Pro est une offre tout-en-un de communication collaborative dont le but est de permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux mêmes fonctionnalités de communication que les grandes.

Démocratiser l’accès aux communications unifiées pour les entreprises, telle est la nouvelle ambition de la filiale B2B d’Iliad en France. Ce 18 juin, Free Pro annonce le lancement de “Coms Pro”, une offre qui se veut simple, économique, sans engagement. Cette solution inclut une large gamme de fonctionnalités permettant à ses utilisateurs de communiquer en toute flexibilité.

“Lancée en avant-première pour les clients Freebox Pro, cette offre sera disponible dans quelques semaines pour toutes les TPE/PME”, annonce un communiqué.

Disponible à partir de 9,99 € HT par mois et par licence pour les clients Freebox Pro, ce service comprend notamment les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers 100 destinations fixes à l’international. Mais aussi le serveur vocal interactif (SVI) qui améliore l’expérience client en réduisant les temps d’attente et garantissant le traitement des appels par les bonnes personnes. Les abonnés ont droit aussi à la messagerie instantanée qui facilite la collaboration rapide en entreprise et à la visioconférence qui permet aux équipes de se réunir à distance, de partager leur écran et de collaborer sur des documents en temps réel. Sont incluses également les statistiques d’appels ou encore la gestion des présences pour fluidifier le travail des équipes.

“Lors de la phase de mise en place du service, Free Pro met à disposition une équipe déploiement dédiée qui accompagne l’entreprise à chaque étape du processus. Une fois le service déployé et opérationnel, l’équipe reste joignable pour répondre aux éventuelles questions remontées par les utilisateurs”, précise l’opérateur.

Toutes les fonctionnalités sont réunies au sein d’une seule et même interface accessible depuis un ordinateur en softphonie, une tablette ou un smartphone via l’application Coms Pro (Android et IOS). Cette offre vient compléter la gamme des offres Pro de connectivité et de mobilité de Free Pro qui se compose de la Freebox Pro, du forfait mobile 5G, de la vente et de la location de terminaux mobiles.

