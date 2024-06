Le RCS débarque bientôt chez Apple avec quelques petits bémols

Après une annonce initiale en novembre dernier, Apple a confirmé lors de la conférence WWDC de la semaine dernière à Cupertino l’intégration prochaine du protocole de messagerie RCS (Rich Communication Services) dans Apple Messages. Cette mise à jour sera accessible dans la version bêta publique d’iOS 18 cet été, bien qu’un utilisateur du réseau social X (anciennement Twitter) ait déjà signalé l’avoir testé.

Le RCS est une évolution du SMS qui offre des fonctionnalités améliorées telles que :

Envoi de fichiers volumineux

Réactions par emoji

Conversations de groupe enrichies

Accusés de réception et de lecture

Ce protocole vise à moderniser la messagerie textuelle en la rendant plus riche et interactive, et est déjà supporté par de nombreuses applications de messagerie sur Android.

Intégration du RCS dans Apple Messages

D’après le développeur Dhinak G, qui a partagé ses observations via le site “Phone Arena“, l’intégration du RCS dans Apple Messages est assez avancée, avec plusieurs fonctionnalités clés :

Réactions par emoji : Les utilisateurs peuvent réagir avec des emojis aux messages provenant de smartphones Android, ces réactions apparaissant correctement sur iPhone.

Envoi de fichiers volumineux : Les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers comme des MP3 ou des PDF depuis Apple Messages vers des smartphones Android utilisant Google Messages.

Conversations de groupe : Le protocole RCS permet de discuter en groupe sans créer plusieurs conversations distinctes sur les différents appareils, contrairement aux limitations des SMS/MMS.

Limites actuelles du RCS sur iPhone

Malgré cette intégration prometteuse, certaines fonctionnalités du RCS restent limitées dans Apple Messages :

Chiffrement de bout en bout : Contrairement à Google Messages, Apple Messages ne prend pas encore en charge le chiffrement de bout en bout pour les conversations RCS.

Réponses à un message en particulier : Les réponses à des messages spécifiques apparaissent comme des messages classiques dans Apple Messages.

Accusés de lecture : Les accusés de lecture ne sont pas correctement gérés dans les conversations de groupe RCS.

Un maintien des distinctions par Apple

Apple avait annoncé en novembre que, malgré l’intégration du RCS, les bulles de messages resteront différenciées par couleur dans Apple Messages : les bulles bleues pour iMessage et les bulles vertes pour le RCS. Apple insiste sur le fait que son protocole propriétaire, iMessage, est plus sécurisé que le RCS, bien que ce dernier puisse également offrir un chiffrement de bout en bout.

Il est possible qu’Apple continue d’ajouter des fonctionnalités au RCS sur iPhone d’ici la sortie finale d’iOS 18 prévue cet automne. Cette évolution marque une étape importante pour améliorer l’interopérabilité entre les utilisateurs d’iOS et d’Android, tout en maintenant un certain niveau de différenciation et de sécurité propre à l’écosystème Apple.

L’arrivée du RCS sur iPhone promet de transformer l’expérience de messagerie pour les utilisateurs en enrichissant les interactions et en améliorant la compatibilité avec d’autres plateformes, tout en posant des questions sur l’équilibre entre innovation et sécurité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox