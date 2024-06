Une employée handicapée d’Orange attaque l’opérateur après avoir été mise au placard pendant 20 ans

Depuis 2004, Orange n’a pas adapté son poste de travail à son handicap.

Laurence Van Wassenhove, recrutée comme secrétaire RH en 1993 par l’opérateur historique, ne travaille plus depuis 20 ans après avoir changé de poste. La raison étant un handicap, à savoir un hémiplégie de naissance et une épilepsie qui n’a suscité aucune adaptation du poste de la part d’Orange.

Elle a ainsi déposé plainte contre l’entreprise et quatre cadres de la société. Son avocat explique que sa cliente “est victime de discriminations et de mises à l’écart depuis 2004” et a mis en demeure l’opérateur de mettre fin à ces faits, tout en saisissant la justice administrative et le défenseur des droits. Du fait de sa situation, cette “employée paria” comme elle se définit n’a pas pu travailler, ni se rendre sur son lieu de travial ou encore avoir des contacts avec ses collègues ou même recevoir des mails professionnels, bien qu’elle recoive des fiches de paies chaque mois jusqu’en 2022.

Cependant, ses ressources sont diminuées et sa retraitée minorée, avec un préjudice financier qu’elle estime à 650 000€. L’opérateur historique a répondu aux interrogations du Parisien et affirme ainsi suivre le cas de Laurence, affirmant que sa rémunération « a été maintenue à 100% et plusieurs aides non-remboursables lui ont été versées », et qu’elle « bénéficie d’un accompagnement médicosocial adapté à sa situation ». « La reprise du travail sur des postes aménagés lui a été proposée à plusieurs reprises mais n’a jamais pu aboutir et l’intéressée continue de fournir régulièrement des arrêts maladie » affirme également Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox