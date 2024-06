Le choix de Free pour Max offert interroge, les anciens abonnés Freebox pas si délaissés, une box “increvable”… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le nouveau service de streaming Max, offert avec certaines offres Freebox, interpelle

Comme prévu, le nouveau service de streaming Max est disponible depuis la semaine dernière en France. À l’occasion de ce lancement, Free propose 1 à 3 mois offerts à la formule avec pub à ses abonnés. Fidèle à son ADN, l’opérateur annonce offrir la formule Max Basic avec pub pendant 3 mois (puis 5,99€/mois), sans engagement, pour tous les abonnés Freebox Ultra et Pop, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux. Les autres abonnés Freebox, à savoir Freebox Révolution, mini 4K et Delta, bénéficient de ce même abonnement pendant 1 mois (puis 5,99€/mois). Celui-ci inclut 2 écrans en simultané avec une qualité HD. Si le choix de la formule avec Pub soulève quelques agacements, le fait de changer de promotion selon les offres Freebox aussi. Cependant, cela peut s’explique assez simplement : les Freebox Delta ne sont plus commercialsiées, ni les mini 4K, et la Freebox Révolution Light est moins onéreuse que les deux autres, d’où le seul mois offert.

Les “vieilles Freebox” ne sont pas délaissées, quid des abonnés ?

En plus d’intégrer Max, Free a corrigé le 11 juin des bugs datant pour certains de 2019 sur le player de sa Freebox mini 4K. L’application de Replay est ainsi passée en version 3.5.1. Depuis 5 ans, lorsque les abonnés qui disposent de TuneIn sur leur box regardaient un replay quelconque (utilisation des touches Play, Pause de la télécommande), l’application en question s’ouvrait alors, et un son très fort s’ajoutait au replay. Ce problème rencontré est désormais de l’histoire ancienne. Une mise à jour plutôt inattendue notamment du point de vue du correctif au vu de l’âge de la box. Ainsi, même si elle n’est plus commercialisée depuis longtemps, la mini 4K fait encore l’objet d’attentions de Free, tout comme la plupart de ses autres box. Cependant, certains abonnés, majoritairement Freebox Delta, se sentent délaissés. Chrispas soulève cependant un point : qui ne favorise pas les nouveaux arrivants aux anciens ?

La Révolution “increvable” de Free

Free va lancer une nouvelle offre promo sur le site Veepee ce mardi 18 juin à 19h00. Et pour la première fois, ce sera la nouvelle offre Freebox Révolution Light qui sera concernée. Cette dernière, lancée en janvier en parallèle de la Freebox Ultra, est actuellement l’offre d’entrée de gamme de Free avec un tarif fixe de 29,99€/mois, soit le tarif historique de l’opérateur. La Révolution a souvent fait l’objet d’offres sur Veepee et pour l’heure, le contenu de cette promo n’est pas encore connu, mais décidément, difficile de se débarrasser de la Révolution !

Oqee continue son bonhomme de chemin, les réclamations aussi

Après l’avoir déployé sur les appareils Apple il y a presque un mois, Free apporte un changement plutôt pratique pour l’utilisation d’Oqee sur les Smart TV Samsung. Si vous souhaitez en bénéficier, redémarrez votre téléviseur et vérifiez que l’application tourne bien sous la version 2.4.4. En effet, il est désormais possible de sélectionner un profil au démarrage de l’application pour ne plus afficher tous les profils à chaque ouverture de l’application. Pratique pour un appareil que vous êtes le seul à utiliser, dans votre chambre par exemple. Une mise à jour bienvenue, mais qui occasionne plusieurs questions pour la suite : quels nouveaux supports, à quand des correctifs ?

Une offre double-play chez Free, c’est réclamé ?

Red by SFR a lancé de nouveaux forfaits et s’aligne sur Free Mobile, mais a aussi baissé le prix de sa box internet. La formule, proposée à 24.99€/mois a pour particularité d’être sans TV (mis à part quelques chaînes accessibles sur mobile), fait des envieux chez les Freenautes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox