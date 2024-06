Clin d’oeil : un opérateur expérimente une 1ère cabine téléphonique 4G multi-usages en accès libre

Un projet vise qui avant tout à servir l’intérêt général et à contredire le modèle actuel des télécoms incitant à la surconsommation.

Retirées du paysage français depuis des années, les cabines téléphoniques ont été les premières victimes du développement de la téléphonie mobile. Mais face à la dépendance aux écrans et au modèle des télécoms poussant à toujours à plus consommer, un opérateur mobile et un équipementier coopératifs ont décidé de faire revivre la mythique cabine des années 90 dans une version plus moderne, durable et évoluée.

A l’origine du projet, TeleCoop qui dispose de 9000 abonnés et Commown, expert en location d’appareils (smartphones, PC) éco-conçus, vont tester à Strasbourg dès ce 19 juin, une première cabine téléphonique connectée en 4G et en accès libre. Ce premier modèle éphémère de couleur violette, fabriqué avec des matériaux recyclés, offre la possibilité de passer un appel ou d’en recevoir comme à l’époque grâce au mythique Socotel 1963 à cadran rotatif mais aussi via une tablette et son haut-parleur. Celle-ci permettra aussi d’envoyer des SMS, visualiser une carte, faire une recherche sur Wikipédia ou surfer sur internet via un navigateur paramétré pour petits et grands.

“L’idée, c’est de leur proposer de nouveaux usages. Par exemple des cabines installées devant les établissements scolaires pour que les parents d’élèves puissent repousser le plus loin possible l’échéance d’équiper d’un smartphone les enfants. Un autre usage pourrait être celui de lutter contre la précarité, pour que les personnes puissent appeler gratuitement leurs proches” expliquait en avril l’un des co-fondateurs. Un autre objectif est de questionner le rapport au numérique : “On passe de plus en plus de temps devant notre écran de smartphone, cela nous coupe des interactions sociales que l’on peut avoir. Et la cabine c’est une façon d’avoir toujours la capacité de communiquer, mais de mettre à distance les écrans”.

Cette première expérimentation prendra place d’abord pendant une semaine sur le parvis de la presqu’île Malraux à Strasbourg, des accompagnateurs seront sur place. Ensuite, la cabine déménagera à l’intérieur du Shadok, un tiers-lieu de découverte du numérique. Le premier objectif est de se rendre compte de quelle manière les Strasbourgeois vont adopter et utiliser cette cabine. TeleCoop et Commown envisagent de remettre des cabines téléphoniques dans l’espace public courant 2025.

Source : Aujourd’hui en France (version papier)

