Clin d’oeil : une société veut faire revivre les cabines téléphoniques “version 21e siècle”

A Strasbourg, la coopérative Commown veut installer une nouvelle cabine téléphonique, moderne et solidaire.

Depuis des années maintenant, les cabines téléphoniques ont quasiment disparu du paysage français. En 2021, il en restait 26 sur l’ensemble du territoire et, face à l’émergence et le développement de la téléphonie mobile, ces installations d’un autre temps ont été progressivement désinstallées. Cependant, une coopérative Alsacienne entend faire revenir la cabine dans les rues de Strasbourg.

En partenariat avec Télécoop, un opérateur de téléphonie coopératif, la société cherche avant tout à limiter l’impact du numérique dans nos vies. Pour cela, elle propose notamment la location de smartphones responsables en assurant leur entretien moyennant un abonnement mensuel. Mais avec le retour des cabines téléphoniques, nouveau projet assez surprenant, la coopérative entend passer un cap.

“L’idée, c’est de leur proposer de nouveaux usages. Par exemple des cabines installées devant les établissements scolaires pour que les parents d’élèves puissent repousser le plus loin possible l’échéance d’équiper d’un smartphone les enfants. Un autre usage pourrait être celui de lutter contre la précarité, pour que les personnes puissent appeler gratuitement leurs proches” explique l’un des co-fondateurs. Un autre objectif est de questionner le rapport au numérique : “On passe de plus en plus de temps devant notre écran de smartphone, cela nous coupe des interactions sociales que l’on peut avoir. Et la cabine c’est une façon d’avoir toujours la capacité de communiquer, mais de mettre à distance les écrans” explique pour sa part la co-fondatrice de Télécoop.

Et loin d’être une simple lubie, le projet pourrait avoir une certaine utilité notamment en cas de catastrophe climatique. “Si on a une coupure d’électricité dans une ville, on n’est plus capables d’appeler les secours. Puisque les antennes 4G ont besoin d’électricité. A l’époque, avec les fixes par l’intermédiaire du réseau cuivré, indépendamment d’une coupure de courant, on pouvait encore appeler les pompiers. Proposer le retour d’une cabine téléphonique, c’est aussi se questionner sur la résilience que celle-ci pouvait offrir à l’époque” explique Commown. Le design est en cours de réalisation et de premières discussions sont engagées avec la mairie de Strasbourg, avec l’espoir d’en ouvrir une première d’ici 2025.

Source : France Bleu

