Abonnés Livebox : lancement d’une nouvelle interface web pour la TV d’Orange

L’opérateur historique déploie actuellement une nouvelle version de son site web permettant de regarder la télévision en direct, plus proche de celles de ses décodeurs.

Une unification de l’univers TV d’Orange avec une récente mise à jour de son site web. L’interface a été remaniée et propose un design plus foncé et une organisation en tuile, très semblable à celles des autres appareils de l’opérateur comme son décodeur ou sa Clé TV.

Outre la couleur plus sombre affichée, on trouve ainsi des tuiles présentant les contenus en direct ou des annonces plus importantes. Il est aussi plus rapide d’accéder à certains contenus grâce à des onglets réservés aux films, séries, jeunesse, sport… L’opérateur propose aussi des sections thématiques : Amour et séduction, animation, gros bras, histoire…

Ces diverses tuiles vous mèneront vers des contenus en replay ou des chaînes en direct et la page d’accueil du site web propose des titres disponibles mais aussi des chaînes. Retrouver les chaînes des bouquets sur la page d’accueil est plus facile et des onglets sont présents si vous cherchez avant tout la TV en direct ou le replay. L’interface permet également d’accéder à vos enregistrements dans le cloud, si vous avez souscrit à l’option ou disposez de cette fonctionnalité.

Crédits image : Alloforfait

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox