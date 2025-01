Le saviez-vous : Free Mobile permet à ses abonnés de passer d’une offre à l’offre très facilement

Des migrations sont possibles chez Free Mobile en fonction de votre forfait actuel chez l’opérateur. Des frais de migration de 10€ sont facturés dans certains cas.

Free Mobile permet à ses abonnés de modifier leur forfait selon leurs besoins, que ce soit pour passer à une offre supérieure ou revenir à une formule plus économique. Ces changements peuvent être effectués facilement via l’espace abonné, dans la rubrique “Mon offre” située sous “Mon compte”, en cliquant sur “Changer de forfait”. Restriction importante : Il est impossible de migrer directement d’une offre Série Free vers le forfait à 2€.

Migrer du forfait 2€ vers le forfait 19,99€

C’est la migration la plus courante chez Free Mobile. L’opérateur, qui cherche constamment à améliorer la proportion d’abonnés 4G dans son parc, facilite ce changement :

La migration est effective dès le lendemain à 5h00 (heure de Paris) après validation.

Le changement modifie la date anniversaire de votre forfait. Vous serez alors facturé 19,99€ (ou 15,99€ pour les abonnés Freebox) dès l’activation.

Une dernière facture sera émise pour votre ancien forfait 2€ ou 0€, incluant tout éventuel hors-forfait.

Redémarrez votre téléphone après la migration pour profiter pleinement des nouveaux services.

Passer du forfait 19,99€ au forfait 2€

Peu d’abonnés savent qu’il est possible de revenir au forfait à 2€ (ou 0€ pour les abonnés Freebox). Cette option est accessible si vous détenez un forfait 19,99€ (ou 15,99€ avec tarif Freebox) depuis au moins 3 mois.

La migration coûte 10€, facturés sur le mois en cours.

Elle sera effective à votre prochaine date anniversaire, précisée lors de la validation.

De l’offre Série Free au forfait 19,99€ avant la bascule automatique

Depuis juillet 2018, Free Mobile propose une offre intermédiaire appelée Série Free, avec un volume de data et un tarif qui varient selon la période. Actuellement, cette formule inclut 140 Go à 9,99€/mois pendant 1 an, avant une bascule automatique sur le forfait à 19,99€/mois.

Si vous souhaitez passer à l’offre premium avant la fin de ces 12 mois, Free Mobile le permet via l’espace abonné. A l’instar du forfait 2€, la migration est effective dès 5h00 (heure de Paris) après validation, avec modification immédiate de la date anniversaire de votre forfait.

Forfait 2€ : souscrire un booster

Actuellement, Free Mobile propose deux boosters à ses nouveaux ou abonnés actuels à son forfait 2€ (3Go à 0,99€/mois ou 20 Go à 4,88€/mois). Pour ceux qui veulent souscrire l’un d’entre eux ou passer d’un booster à l’autre, il suffit de se rendre dans la rubrique Mes options puis Option Booster sur l’espace abonné. L’option est sans engagement et prend effet immédiatement. Bémol, l’opérateur intègre à nouveau des frais d’activation pour ses clients actuels qui souhaiteraient souscrire à cette option. Il leur en coûtera 10€. Les nouveaux souscripteurs au petit forfait de l’opérateur sont épargnés car la carte SIM leur est facturée au même prix. Par ailleurs, les abonnés au forfait 2€ disposant déjà d’un booster, par exemple 5 Go à 2,99€/mois, peuvent également migrer vers cette nouvelle offre. l’opérateur leur facturera aussi 10€ supplémentaires pour effectuer cette bascule.

