La création d’une “BBC à la Française” relancée, le gouvernement veut mener à son terme la réforme

François Bayrou entend enfin défaire ce serpent de mer qui pèse sur les gouvernements successifs depuis plusieurs années et regrouper France TV et consorts en une seule entité.

Le gouvernement pourra-t-il en venir à bout ? Dans son discours de politique générale ce mardi, François Bayrou a déclaré que “la réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme”. Une nouvelle promesse qui relance ainsi la proposition de loi sénatoriale visant à réunir dans un holding France Télévisions, Radio France, l’INA et France Médias Monde.

C’est la quatrième fois depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron que le dossier revient sur la table. Un vote était même prévu en décembre dernier avant que le gouvernement Barnier ne soit censuré. Cependant, à ce stade les arbitrages ne seraient pas encore complètement finalisés et aucun calendrier de vote à l’Assemblée nationale n’a été fixé. Il resterait notamment à déterminer si France Médias Monde intègrerait ou non le holding. L’argumentation reste la même : de meilleures coopérations entre les acteurs de l’audiovisuel public et la nécessité de contrer les plateformes internationales, notamment la désinformation qui règne sur X. Reste à voir si cette réforme qui va dans “le sens de l’histoire” selon la PDG de France Télévisions, arrivera à aboutir.

